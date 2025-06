Muere querido cantante y modelo a los 81 años tras una enfermedad avanzada; su esposa se pronuncia

Hollywood se vio conmocionado ante la muerte de Bobby Sherman, actor y cantante estadounidense que fue considerado en su momento como un “ídolo adolescente’, a los 81 años. Su esposa, Brigitte Poublon, fue quien confirmó la noticia.

A través de un post en Instagram, Poublon dio a conocer que su esposo había fallecido durante el pasado martes 24 de junio. La mujer le dedicó un emotivo mensaje de despedida, en el que expresa el gran dolor que siente por su pérdida.

“Con el corazón más pesado comparto la muerte de mi amado esposo, Bobby Sherman. Yo era su Cenicienta, y él era mi príncipe azul. Incluso en sus últimos días, se mantuvo fuerte por mí. Eso es lo que Bobby era, valiente, gentil y lleno de luz”, manifestó.

Bobby Sherman / Redes sociales

Te podría interesar: Muere querida youtuber a los 29 años; se quitó la vida tras sufrir acoso: “La afectó profundamente”

¿De qué murió Bobby Sherman, famoso actor y cantante?

Si bien la esposa de Bobby Sherman no mencionó la causa de muerte en su comunicado, se sabe que el actor padecía cáncer de riñón en etapa 4. Fue la propia celebridad quien dio a conocer esto a principios de este año.

La pareja del también modelo dejó ver que lo acompañó durante el momento de su fallecimiento, resaltando que “se fue” de forma tranquila.

“Bobby dejó este mundo sosteniendo mi mano, así como sostuvo nuestra vida con amor, coraje y gracia inquebrantable a través de los 29 hermosos años de matrimonio”, indicó.

Asimismo, mencionó que, pese a la gravedad de su enfermedad, siempre se mantuvo optimista y consevó “su maravilloso y malvado sentido del humor”.

“Vivió con integridad, dio sin dudarlo y amó con todo su corazón. Y aunque nuestra familia siente su pérdida profundamente, también sentimos el calor de su legado: su voz, su risa, su música, su misión. Gracias a todos los fans que alguna vez cantaron, que escribieron una carta, que alguna vez envió amor a su manera”, concluyó.

No te pierdas: Muere querido actor de ‘Spider-man'; estrellas de Hollywood lo despiden destrozados

¿Cuál era el estado de salud de Bobby Sherman, famoso actor y cantante?

En abril, la pareja de Bobby Sherman reveló al medio People que la celebridad se estaba “apagando”, pues su cáncer estaba empeorando. En aquel entonces, señaló que la enfermedad se había extendido a todo su cuerpo.

“Estuvo haciendo crucigramas conmigo estos últimos días. Y de repente, el sábado, se dio la vuelta y, simplemente, está durmiendo más y su cuerpo ya no funciona. No funciona. Todo se está apagando. Sus últimas palabras anoche desde el hospital fueron: ‘Brig, sólo quiero ir a casa’”, contó.

Tras saberse la noticia de su muerte, los fans han llenado las redes sociales de comentarios lamentando lo ocurrido y deseándole todo lo mejor a la familia para una pronta resignación.

Bobby Sherman / Redes sociales

¿Quién era Bobby Sherman?

Robert Cabot Sherman Jr., mejor conocido como Bobby Sherman, nació el 22 de julio de 1943, en Santa Mónica. Fue un reconocido cantante y actor. Durante la década de los 70 y 80, se le consideró como un ‘ídolo adolescente’.

Protagonizó la serie de los 60, ‘Here Come the Brides’, y tuvo apariciones en producciones como ‘The Partridge Family’, ‘The Monkees’, ‘Honey West’, ‘The Mod Squad’, ‘Fantasy Island’ y ‘Frasier’. También lanzó sencillos como ‘Julie, Do Ya Love Me’, ‘Easy Come, Easy Go’ y ‘La La La (If I Had You)’.

En los años 90, sirvió como oficial de reserva de la policia de Los Ángeles, impartiendo clases de CPR y primeros auxilios a cadetes; fue nombrado ‘Reserva del Año’ en 1999.

En 2010, se casó con Brigitte Poublon. Le sobreviven dos hijos de su primer matrimonio con Patti Carnel.

Mira: Muere famoso exconductor del programa ‘El preguntón'; así lamentaron su deceso