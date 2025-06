Muere querida youtuber a los 29 años; se quitó la vida tras sufrir acoso: “La afectó profundamente”

El mundo de las redes sociales se viste de luto por la trágica muerte de Mikayla Raines, influencer y fundadora de la organización ‘SaveAFox Rescue’, a los 29 años. La noticia fue confirmada por su esposo, Ethan Raines.

A través de un video compartido en el Instagram de Mikayla, su pareja dio a conocer que había muerto el pasado 23 de junio. En la descripción de dicha publicación, el hombre se dice sumamente dolido por su pérdida.

“Hemos sufrido una pérdida inimaginable. Mikayla fue realmente el individuo más increíble e inspirador que he conocido, y no tenerla aquí hace que todo se sienta vacío. Me siento roto. Pero continuaré su sueño, y espero contar con su apoyo en el futuro para que podamos hacer el bien en su nombre”, manifestó.

Mikayla Raines / Redes sociales

Te podría interesar: Muere querido actor de ‘Spider-man'; estrellas de Hollywood lo despiden destrozados

¿De qué murió Mikayla Raines, influencer y activista a favor de los zorros?

Sin mencionar el motivo exacto de su muerte, Ethan Raines dejó ver que la influencer Mikayla Raines se quitó la vida tras meses de sufrir acoso cibernético. Según su testimonio, todo comenzó después de que circularan “rumores falsos” que la “afectaron profundamente”.

“Hubo rumores falsos, insultos y acusaciones injustificadas provenientes incluso de personas que alguna vez la apoyaron. Lo que comenzó como desacuerdos se convirtió en ataques personales crueles”, puntualizó entre lágrimas.

El hombre sostuvo que mucha gente, incluyendo gente cercana a su esposa, la atacaron sin motivo, a pesar de que conocían bien el gran ser humano que era.

“Difundieron rumores falsos y, siendo la persona sensible que era, la afectó profundamente. Fue víctima de palabras groseras, acusaciones y apodos que vinieron de algunos de aquellos a quienes ella consideraba amigos cercanos”, resaltó.

Esta fue la última publicación de Mikayla Raines, influencer y activista a favor de los zorros

La muerte de Makayla sorprendió a todos, principalmente porque, días previos se compartió un video en el que se le podía ver muy contenta. Dicho clip, que data del pasado fin de semana, se observa a su esposo hablando de lo “complicado” de estar casado con una “amante de los animales”.

Esto, mientras grababa a la activista conviviendo con un lemur que estaba dentro de su casa: “Cuando estás casado con un amante de los animales y las cosas se salen de control”, se lee en la descripción del post.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios lamentando su deceso y deseándole todo lo mejor a su esposo para que pueda “encontrar paz” en estos momentos tan complicados.

Checa: Muere a los 43 años la ‘Mujer Hulk’, influencer fisicoculturista; habría sido asesinada por su esposo

¿Quién es Mikayla Raines, influencer y activista a favor de los zorros?

La influencer Mikayla Raines nació el 5 de marzo de 1994 en Lakeville, Minnesota. Desde muy joven, mostró interés por la vida silvestre, principalmente de los zorros. Estudió veterinaria y obtuvo licencias oficiales para el cuidado animal.

A los 20 años, fundó su propia organización para rescatar y rehabilitar a zorros provenientes de tráfico ilegal, criaderos clandestinos o abandonados. A través de sus redes sociales, mostraba un poco de su vida como rescatista animal.

Formaba parte del espectro autista, por lo que también buscaba hacer consciencia sobre esta condición. Se casó con Ethan Raines en 2017, tras varios años de relación. No tuvieron hijos.

Mira: Muere exintegrante de ‘Survivor’ tras una larga lucha en contra de la anorexia