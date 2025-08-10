Asesinan a famoso rapero, tras fuerte discusión en su casa; tenía 33 años

El mundo del rap está de luto tras la muerte de Tevin Hood, conocido artísticamente como T-Hood, quien fue asesinado a tiros en su hogar en Snellville, Georgia, a los 33 años. La noticia, confirmada por su madre y medios como TMZ, ha causado conmoción entre sus seguidores y colegas del género.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió después de una fuerte discusión dentro de la vivienda del artista. Aunque las autoridades ya detuvieron a un sospechoso y lo mantienen bajo interrogatorio, el motivo del altercado aún no ha sido esclarecido.

La familia y amigos del rapero exigen justicia y han compartido emotivos mensajes de despedida en redes sociales.

¿Cómo murió Tevin Hood, T-Hood?

Según información de la policía del condado de Gwinnett, el pasado viernes recibieron un reporte de un altercado que terminó en tiroteo dentro de una residencia en Snellville. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre con heridas graves por arma de fuego. Fue trasladado de inmediato al hospital local, donde perdió la vida.

Horas después, la madre del rapero confirmó que la víctima era su hijo, Tevin Hood. Las autoridades informaron que ya hay un individuo detenido relacionado con el hecho y que el caso se investiga como homicidio. No obstante, no se han dado a conocer cargos formales ni el vínculo exacto entre el sospechoso y el rapero.

Mira: Atacan al rapero Tony Lanez en la cárcel y tiene falla pulmonar; está hospitalizado grave

Le arrebatan la vida a Tevin Hood, conocido artísticamente como T-Hood. / Instagram: @hatershatethood2

¿Quién asesinó a T-Hood?

Las circunstancias que llevaron al tiroteo son investigadas pues se desconoce el motivo y no se ha revelado la identidad del agresor. . TMZ reportó que el incidente se originó por una disputa dentro de la casa del rapero, pero no se han revelado los motivos específicos.

Una persona fue detenida en relación con el tiroteo. Aunque el motivo aún no está claro, las autoridades locales investigan el caso como un homicidio.

La muerte de T-Hood llega pocas semanas después de que publicara un video en Instagram vestido como un fantasma en un cementerio. En el clip, para promocionar su canción “Grave Diggerz”, el rapero llevaba una sábana blanca sobre la cabeza con pintura roja alrededor de los ojos.

Versiones preliminares indican que no había más personas celebrando o realizando algún evento social, por lo que se descarta que la discusión haya ocurrido en el marco de una fiesta. Las autoridades están revisando testimonios y posibles pruebas para esclarecer qué provocó la confrontación que terminó con la vida del artista.

Mira: Rapero, integrante Cartel de Santa detenido por invadir propiedad ajena; exigía que le entregaran a sus hijos

Le arrebatan la vida a Tevin Hood, conocido artísticamente como T-Hood. / Instagram: @hatershatethood2

¿Qué dijo la mamá de T-Hood sobre su muerte?

Yulanda, madre de Tevin Hood, habló con los investigadores y medios para confirmar la identidad de su hijo y aclarar rumores. Subrayó que en el momento del asesinato no se estaba llevando a cabo ninguna fiesta en la casa y que su hijo se encontraba en su hogar cuando todo sucedió.

Visiblemente afectada, pidió respeto por el dolor de la familia y justicia para su hijo, recordando que T-Hood siempre fue un hombre trabajador y dedicado a su música.

¿Quién era Tevin Hood, conocido como T-Hood?

Tevin Hood, más conocido como T-Hood, era un rapero estadounidense reconocido en la escena urbana de Atlanta. Con un estilo versátil y letras que conectaban con su comunidad, había logrado un lugar entre los artistas emergentes del género.

En redes sociales, amigos como Lord Owen y Derrick Williams compartieron emotivos mensajes, recordando su talento, carisma y amistad. Owen lo describió como una “luz” y “chispa innegable” que añadía valor a cualquier lugar en el que estuviera. Williams, por su parte, contó que horas antes del asesinato habían conversado sobre nuevos proyectos de mercancía.

La muerte de T-Hood deja un vacío en la música y en quienes lo conocieron, mientras la investigación busca esclarecer qué ocurrió en las horas previas a su trágico final.

Mira: Muere famoso rapero en un tiroteo en Texas junto una menor edad: investigan posible sospechoso