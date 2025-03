Muere famoso rapero en un tiroteo en Texas junto una menor edad: investigan posible sospechoso

La industria del hip-hop está de luto tras la trágica muerte del rapero estadounidense G$ Lil Ronnie, quien fue víctima de un tiroteo en Forest Hill, Texas. En el violento ataque también falleció una menor de edad.

Los hechos ocurrieron el lunes en la mañana cuando el rapero, cuyo nombre real era Chuckie Smith, se encontraba dentro de un vehículo estacionado en el Slappy’s Express Car Wash.

Según informes oficiales, dos sujetos descendieron de un automóvil blanco y abrieron fuego contra él y la pequeña. Testigos del ataque informaron a la cadena KTVT que se escucharon entre 20 y 30 detonaciones.

“Fue una escena impactante, no podía creer lo que estaba pasando”, declaró un residente de la zona. A pesar de que los servicios de emergencia llegaron rápidamente e intentaron salvarles la vida, ambas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar.

¿Que dicen las autoriddades del atentado que le quitó la vida a G$ Lil Ronnie?

El departamento de Policía de forest hill informó que ya tienen identificada a una persona que podría estar involucrada en el doble homicidio.

“Actualmente no estamos listos para revelar el nombre del sospechoso mientras continúa la investigación”, comunicaron las autoridades, según WFAA.

Una jueza emitió una orden de arresto contra el presunto responsable, mientras los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen. Además, el negocio donde ocurrió el ataque anunció que permanecerá cerrado mientras colabora con la indagación.

Familia de G$ Lil Ronnie lamenta la muerte del cantante

Familiares y amigos del artista lamentaron su pérdida. Su tía, Stella Houston, declaró a los medios: "Él era un hombre de familia. No molestaba a nadie. ¿Por qué lo atacarían? ¿Y a una bebé?”.

G$ Lil Ronnie era conocido por plasmar en sus letras experiencias de la vida callejera con gran precisión. Entre sus temas más populares destacan “Hoodfame Killumanti”, “Wops” y “Crash Pt. 4". En 2023 lanzó su álbum “Literally” y en 2024 estrenó su sencillo “Chase”. Contaba con alrededor de 40,000 oyentes mensuales en Spotify y su música resonaba entre seguidores del rap underground.

El asesinato del artista ha causado indignación en la comunidad del hip-hop, que pide justicia para él y la pequeña. A medida que avanza la investigación, seguidores y colegas continúan rindiéndole homenaje en redes sociales, recordando su talento y legado en la música.

