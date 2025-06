¿Yany Prado mintió sobre la muerte de su padre? La actriz rompe el silencio y revela la verdad

Yany Prado, reconocida actriz por su participación en telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo y series como La jefa, se convirtió en tendencia en redes sociales tras denunciar públicamente el supuesto asesinato de su padre en Estados Unidos. Sin embargo, horas más tarde, la historia dio un giro inesperado: su papá está vivo, aunque en coma.

Con lágrimas en los ojos, la actriz cubana naturalizada mexicana narró la pesadilla que vivió junto con su familia al recibir una noticia falsa, que aseguraba que su padre había sido asesinado. En un emotivo video, Yany explicó que su padre fue brutalmente atacado pero logró sobrevivir. Ahora, se encuentra hospitalizado en coma, luchando por su vida en Corpus Christi, Texas.

¿Qué pasó realmente con el padre de Yany Prado?

Todo comenzó el pasado 20 de junio, cuando el padre de la famosa actriz fue agredido por un conocido de la familia identificado como Pedro Luis “N”, quien tras el ataque huyó hacia la frontera con México, específicamente en la zona de Reynosa. Durante varias horas, la familia creyó que el hombre había muerto a causa del ataque, lo que provocó una ola de indignación y tristeza entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

Fue la propia Yany Prado quien pidió ayuda pública para localizar al agresor, compartiendo su rostro en redes sociales y pidiendo justicia. Sin embargo, horas después, llegó la noticia que cambiaría todo: su papá había sobrevivido.

¿Cómo se enteró Yany Prado que su papá estaba vivo?

A través de sus historias de Instagram, Yany se sinceró con sus seguidores y compartió la verdad detrás de la angustia que vivió:

“Ocurrió un gran milagro, de que la noticia fue falsa, mi padre está vivo. Es un toro, mi padre, es inquebrantable. Está vivo, está en coma, no ha despertado, está vivo, mi gente, no pudieron con mi padre.” Yany Prado

Con evidente emoción, la actriz explicó que alguien hizo creer a su familia que su padre había sido asesinado. La confusión generó un fuerte impacto emocional en ella, sus hermanas y demás familiares. Ahora, la situación es otra: el padre de Yany sigue luchando por su vida, y ella está decidida a acompañarlo en este proceso.

“Tengo la gran fortuna y el milagro de que mi padre no falleció como lo decían las noticias, sino que está vivo, está luchando por su vida porque es un campeón mi padre. Le hicieron creer a su familia que su padre estaba muerto, que lo habían asesinado. Ustedes no tienen idea de lo que estoy pasando, no sólo yo, mi familia entera, mis hermanas”, dijo la actriz entre lágrimas”, dijo entre lagrimas.

¿Qué hará Yany Prado ahora que sabe que su padre está en coma?

Ante la gravedad del estado de salud de su padre, Yany reveló que está en trámites para obtener una visa humanitaria que le permita viajar de inmediato a Estados Unidos. La actriz explicó que no tiene papeles vigentes para entrar al país, pero espera que las autoridades estadounidenses le brinden el permiso especial dada la emergencia:

Yany Prado “Ahora estoy viendo de qué manera estoy resolviendo una visa humanitaria, no sé cómo es el trámite, no pensé estar en esta situación evidentemente. Necesito estar allá con mi padre. Tengo que conseguir esta visa humanitaria para estar con mi padre, cantarle, hablarle, eso le ayuda para que el paciente despierte.”

¿Quién es Pedro Luis “N” y por qué atacó al padre de Yany?

Según el testimonio de la actriz, el agresor es un hombre que ella y su hermana conocían desde la infancia, lo que hace aún más dolorosa la situación. Aunque no han revelado el motivo del ataque, se sabe que Pedro Luis intentó huir tras agredir al padre de Yany, pero fue capturado gracias a la intervención de una mujer que lo reconoció en la frontera y alertó a las autoridades.

El caso aún se encuentra en investigación, pero la detención del presunto agresor ya fue confirmada. Mientras tanto, la actriz y su familia se mantienen a la espera de novedades sobre la salud del padre, sin perder la esperanza de una recuperación milagrosa.

¿Quién es Yany Prado, actriz que anunció la muerte de su papá el pasado viernes 20 de junio del 2025?

Yany Prado es una actriz cubana radicada en México, reconocida por su talento en telenovelas y series de televisión. Comenzó su carrera en la producción La doble vida de Estela Carrillo y desde entonces ha participado en proyectos como:



Tres Milagros

Ringo

La reina soy yo.

Su proyección internacional llegó con su papel como Gina en la exitosa serie de Netflix Sky Rojo. Yany se mudó a México a los 11 años y se formó profesionalmente en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Actualmente, continúa consolidando su carrera en la televisión latina. Uno de sus próximos proyectos es La jefa, una nueva producción de Telemundo, donde interpretará a la mejor amiga de la protagonista.