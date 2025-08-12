Hallan muerta a reconocida locutora mexicana, autoridades ya investigan

La noche del domingo 10 de agosto se tiñó de luto para el mundo de la radio en México, luego de que se reportara el hallazgo sin vida una reconocida locutora mexicana originaria de Silao, Guanajuato, y trabajadora de EXA Monterrey. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública de la colonia Estrella, en el municipio de Silao.

El mundo del espectáculo está de luto. / Canva

¿Cómo murió la locutora Geovanna ‘N’?

La noche del 10 de agosto hallaron sin vida a la locutora mexicana Geovanna ‘N’. Según reportes oficiales, alrededor de las 10:30 p.m. del domingo, servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre la presencia de una persona inconsciente en la calle Queta Jiménez, en la colonia Estrella, Silao. Al arribar al lugar, policías municipales y paramédicos confirmaron que Geovanna N, locutora, no presentaba signos vitales. Supuestamente, el cuerpo fue encontrado junto a una caja de licor con botellas vacías

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado ha tomado el caso. Se espera que los resultados de la necropsia, realizada por el Servicio Médico Forense, aporten información sobre la causa exacta de la muerte. Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación.

Te puede interesar: Fallece querido locutor mexicano tras un trágico incendio en su casa

Geovanna Ramírez locutora / Redes sociales y canva

¿Quién era Geovanna ‘N’, reconocida locutora?

Geovanna ‘N’ era una voz familiar para los radioescuchas del norte del país. Se había consolidado como una de las figuras más queridas de EXA Monterrey.

Nacida en Silao, Guanajuato, Geovanna N se trasladó a Monterrey hace algunos años para continuar su carrera profesional en medios, logrando rápidamente posicionarse como una figura relevante en el ámbito radiofónico.

Colegas y oyentes han expresado su dolor y sorpresa por la noticia. En redes sociales, numerosas personalidades del medio han compartido mensajes de condolencia y reconocimiento a su labor. “Siempre sonriente, siempre entregada a su trabajo. Esto duele mucho”, escribió uno de sus compañeros de cabina en EXA.

La locutora también había participado en iniciativas sociales y proyectos de concientización en temas de salud mental, violencia de género y empoderamiento femenino. Su muerte deja un vacío no solo en los medios, sino en las comunidades donde tuvo presencia activa.

Lee: Grupo Multimedios de luto; muere reconocido y querido locutor de radio

Geovanna Ramírez cabina de radio / Redes sociales y canva

¿Cómo reaccionaron colectivos y redes a la muerte de la locutora Geovanna ‘N’?

La noticia de la muerte de Geovanna ‘N’ ha provocado una oleada de reacciones tanto en Monterrey como en Guanajuato. Organizaciones civiles y colectivos feministas han exigido a la Fiscalía que no se minimice el caso ni se descarte de forma apresurada una posible agresión de género. “Una mujer aparece muerta en la calle y hay que tomar todas las posibilidades con seriedad. No puede quedar en la impunidad”, señaló el colectivo Mujeres en Voz Alta.

Por su parte, la empresa para la que trabajaba, EXA Monterrey, emitió un comunicado expresando su dolor por la pérdida y su respaldo a la familia de la locutora. “Geovanna fue más que una voz en el micrófono; fue una inspiración para todos quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Exigimos una investigación a fondo y transparente”, señalaron.

En tanto, las autoridades locales han pedido paciencia mientras se lleva a cabo el proceso forense y legal. La sociedad, sin embargo, espera respuestas claras y rápidas que permitan entender qué ocurrió con Geovanna N.

Lee: ¿Qué le pasó al “Estaca” ? José Ramón San Cristóbal, conductor de La corneta, sufre grave accidente en moto