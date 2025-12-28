Muere Daniel Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla: qué le pasó y por qué su legado marcó la historia del tango

Después de la muerte de la actriz Brigitte Bardot, el medio artístico se viste de luto tras la muerte de Daniel Hugo Piazzolla, músico, gestor cultural e hijo del icónico compositor Astor Piazzolla. Su muerte, ocurrida el 26 de diciembre de 2025, marca un momento significativo para una de las familias más influyentes en la historia del tango y la música contemporánea.

¿De qué murió Daniel Piazzolla?

Daniel Piazzolla murió a los 80 años de edad debido a una insuficiencia respiratoria, derivada de un cuadro pulmonar obstructivo crónico que padecía desde hacía tiempo. De acuerdo con la información disponible, su estado de salud se había deteriorado progresivamente, motivo por el cual se había retirado de la vida pública y se encontraba residiendo en la Patagonia argentina.

Durante los últimos días de diciembre, su condición médica se agravó y, pese a la atención recibida, el cuadro se volvió irreversible. El músico murió rodeado de su círculo íntimo, según se ha dado a conocer. Hasta el momento, la familia no ha informado sobre ceremonias públicas ni actos oficiales relacionados con su despedida.

¿Quién fue Daniel Piazzolla y cuál fue su papel en el legado de Astor Piazzolla?

Aunque Astor Piazzolla es reconocido mundialmente por haber revolucionado el tango con su bandoneón y su visión vanguardista, Daniel Piazzolla desempeñó un rol central en la custodia y organización del archivo histórico de su padre tras su muerte, ocurrida en 1992.

Daniel no solo fue un administrador del legado, sino también un músico y gestor cultural involucrado directamente en la preservación de partituras, grabaciones originales y documentos fundamentales para la investigación y difusión de la obra piazzolliana. Investigadores, biógrafos y músicos recurrieron durante años a su conocimiento, convirtiéndolo en una fuente clave para comprender la dimensión artística y técnica del compositor argentino.

Además, fue señalado como el responsable de incorporar herramientas tecnológicas y criterios modernos en la gestión del acervo familiar, contribuyendo a que la obra de Astor Piazzolla se mantuviera vigente y accesible para nuevas generaciones.

¿Qué dijeron su familia y el medio artístico tras la muerte de Daniel Piazzolla?

La noticia del fallecimiento de Daniel Piazzolla generó múltiples mensajes de condolencias dentro del ámbito cultural argentino. Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el de su hijo, el reconocido baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, líder del grupo Escalandrum, quien compartió un extenso mensaje en redes sociales.

En su publicación, Pipi Piazzolla recordó a su padre como una figura cercana, multifacética y presente tanto en lo personal como en lo profesional. En diversas entrevistas previas, el músico había señalado que fue su padre quien le enseñó a escuchar música sin prejuicios de género y a valorar la libertad creativa.

Instituciones como la Fundación Astor Piazzolla y el Ministerio de Cultura también expresaron mensajes destacando la labor de Daniel Piazzolla como un actor silencioso pero fundamental en la continuidad del tango contemporáneo y en la proyección internacional del apellido Piazzolla.

