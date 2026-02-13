Querida actriz anuncia la muerte de su bebé con desgarrador VIDEO: “Ya no era mi deseo”

El mundo del espectáculo se vio conmocionado luego de que una querida actriz confirmara la muerte de su segundo hijo. Se trata de Andrea Cuadros, celebridad venezolana, quien, mediante mensajes y un desgarrador video, anunció la noticia y hasta enfrentó las críticas de algunos detractores en medio de su duelo.

Andrea Cuadros / Redes sociales

¿Qué le pasó al segundo bebé de Andrea Cuadros?

Hace algunos meses, Andrea Cuadros y su pareja Rami anunciaron que estaban en espera de su segundo hijo. Con bombo y platillo, la celebridad se dijo muy feliz y emocionada por la noticia, asegurando estar lista para su nueva maternidad.

No obstante, hace algunas horas causó preocupación entre sus seguidores al compartir una historia desde el hospital en Instagram. Poco después, subió un video del momento en que se enteró de que estaba embarazada. Se le podía ver con múltiples pruebas de embarazo y, tras ver que todas daban positivo, comienza a llorar.

En la publicación, relató estar en un momento muy triste, pues sufrió un aborto espontáneo. Resaltó que, si bien está en “proceso” de asimilar su pérdida, entiende que fue algo que estuvo fuera de su control.

“Hoy atravesé la pérdida de lo que pudo haber sido mi segundo bebé. Ha sido un momento muy sensible, lleno de emociones, de ilusión y también de aceptación. Aún estoy procesándolo y sanando poco a poco, porque las ilusiones también se sienten y también duelen”, indicó.

Y agregó: “Confío en que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos en el momento. Hoy me abrazo a la fe, a mi familia y al amor que me rodea, mientras sigo recuperándome y tomando fuerzas”.

Así fue como Andrea Cuadros respondió a las críticas por la muerte de su bebé

Andrea Cuadros también posteó una foto llorando y solidarizándose con las mujeres que estén o hayan pasado por una situación similar a la de ella. Al mismo tiempo, detalló que había ingresado a la clínica el 12 de febrero por un sangrado. Tras revisiones médicas, los doctores le confirmaron que probablemente sufriría un aborto espontáneo.

“Estoy muy triste, pero en aceptación sobre la voluntad de Dios, porque la última palabra la tiene el. Hoy, 12 de febrero, ingresé a las 12am a la clínica por un sangrado, desde allí supe que podía pasar todo, y cuando escuché ‘amenaza de aborto’. Sabía que ya no era mi deseo, ya no eran mis planes, sino de Dios” Andrea Cuadros

Si bien la mayoría de sus fans la apoyaron en estos momentos difíciles, algunos detractores la acusaron de “mentirosa”; aseguraron que su pérdida fue falsa y solo buscaba “llamar la atención”.

En respuesta, la celebridad dijo: “Acusar a alguien de algo tan delicado sin conocer la verdad habla más de ti que de mí. Nadie juega con el dolor de una pérdida, y mucho menos inventa algo así. Respeta procesos que no entiendes, porque lo que para ti es un comentario, para otros es una herida real”.

Hasta el momento, la venezolana no ha dado mayor declaración sobre la muerte de su bebé. En tanto que sus seguidores no han dudado en defenderla ante las calumnias.

Andrea Cuadros / Redes sociales

¿Quién es Andrea Cuadros, la actriz que perdió a su bebé?

Ehilin Andrea Cuadros Salek, conocida en el ámbito artístico como Andrea Cuadros, es una escritora, modelo, actriz e influencer venezolana. Actualmente tiene 27 años. Su carrera inició formalmente en 2017, cuando colaboró con algunas marcas de lujo.

En ese año, representó a su país en Miss Teen International, quedando como 6.ª finalista en el certamen. En 2021, escribió su primer libro virtual, ‘No lleves chicos a casa’. En los últimos años, ha participado en videos musicales de grandes artistas como Reik y Manuel Turizo.

En 2024, se casó con Ramy Chaaban. En ese mismo año, tuvieron a su primer y hasta ahora único hijo. Su esposo ha sido su gran apoyo tras la pérdida de su segundo hijo.

