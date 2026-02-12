Cecilia Galliano desata rumores de embarazo al publicar un VIDEO: “Les tengo una noticia” ¿quién sería el papá?

Cecilia Galliano compartió un video en el que mostró una pancita de embarazo sorprendiendo a todos sus seguidores, ¿será que la actriz y conductora está embarazada?, ¿quién es el papá? Te contamos todos los detalles.

Video de Cecilia Galliano provoca rumores de embarazo: ¿es real? / Foto: Redes sociales

¿Cecilia Galliano será madre y cuántos hijos tiene?

La actriz Cecilia Galliano publicó un video en sus redes sociales en el que aparece mostrando una pancita con apariencia de embarazo. En la grabación, la conductora incluyó un mensaje escrito que dice: “La razón por la que ya no subo fotos”, mientras sostiene su abdomen frente a la cámara.

Durante el video se le escucha decir: “Qué difícil es ser mamá”. A su lado aparece un hombre, quien permanece junto a ella mientras están en pijama y en la cama.

En la descripción del contenido, la actriz y conductora añadió el mensaje: “Les tengo una noticia”, lo que generó conversación entre sus seguidores sobre el anuncio que adelantó en sus plataformas digitales. Aunque algunos creyeron que se trató de una broma, hubo quienes señalaron que presuntamente podría tratarse de un embarazo verdadero. ¿Será?

Cecilia Galliano sorprende con pancita: la verdad sobre el supuesto embarazo. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el “papá” del presunto hijo de Cecilia Galliano?

El papá del hijo de Cecilia Galliano es Alejandro Chaparro Chuacheneger, sin embargo, la presentadora no está embarazada, sino que todo se tata de las grabaciones de la serie de comedia Más vale sola, donde Galliano da vida a Pilar Maldonado. La producción sigue la historia de Pilar y Julieta Romeo, hermanastras que descubren la doble vida de su padre, Amador, quien tenía una familia en México y otra en Argentina sin que ninguna conociera la existencia de la otra.

El proyecto es protagonizado por María Elena Saldaña y Cecilia Galliano, y aborda la convivencia entre ambas hermanastras tras el inesperado encuentro que surge cuando su padre es hospitalizado.

La publicación generó risa entre los internautas que comentaron:



“El papá esta guapísimo, Ceci, saldrá igualito a el”

“Cada vez los agarra mas chiquitos, pero de estatura”

“Basta, me la creí, Ceci”

“No, ese gü*y no”

“Mentira jajajaja, ni la IA se atrevió a tanto”.

Cecilia Galliano compartió un video mostrando pancita de embarazada. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Cecilia Galliano?

Cecilia Galliano, nacida como Carmen de la Trinidad Galliano el 17 de marzo de 1977 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, es actriz, modelo y presentadora de televisión. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su carrera en México, donde se ha consolidado en distintos formatos de entretenimiento.

Es reconocida por su trabajo como modelo y por su participación en televisión como conductora y actriz. Ha estado al frente de programas como ¡Qué tarde tan padre!, Sabadazo y La caja de los secretos. También participó como conductora digital en el reality show La casa de los famosos: México, ampliando su presencia en producciones de entretenimiento en el país.

