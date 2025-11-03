Cecilia Galliano de luto, tras la muerte de su madre, despide a otro ser muy querido

El pasado sábado se confirmó la muerte del reconocido diseñador Héctor Terrones, una de las figuras más queridas e influyentes de la industria de la moda, quien perdió la vida de manera inesperada a los 58 años. La noticia causó gran pesar en Cecilia Galliano, quien fuera amiga y modelo del diseñador, y expresó su profundo dolor por la pérdida.

Fue apenas en junio de 2025, cuando Cecilia Galliano anunció devastada la muerte de su madre en Argentina, ahora recibe otra triste noticia con la muerte de su amigo.

Muere Héctor Terrones, querido diseñador de Las estrellas y excolaborador de Hoy. / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Terrones, diseñador y excolaborador de Hoy?

Héctor Terrones murió de un infarto fulminante, según confirmó su relacionista público Álex Rubí en un comunicado de prensa difundido el 1 de noviembre de 2025.

Amigos, colegas y alumnos del diseñador han expresado su profunda tristeza en redes sociales, recordando su carisma, generosidad y pasión por la moda mexicana.

Muchos lo describen como un maestro que no solo transformó telas, sino también vidas, al inspirar a toda una generación de creativos a creer en el talento nacional como maestro en la Universidad Jannette Klein.

De acuerdo con información confirmada por su equipo de prensa, Héctor Terrones fue velado el sábado en la Ciudad de México, en la Agencia García López Pedregal, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para despedirlo.

¿Qué dijo Cecilia Galliano tras la muerte de su amigo el diseñador Héctor Terrones?

Cecilia Galliano no tardo en expresar su dolor por la muerte de su amigo Héctor Terrones y a manera de homenaje compartió imágenes junto a él y posando sus diseños.

“Tantas vivencias , risas , historias .. que lindo que caminamos juntos… subirme a las pasarela con esa emoción y amor por la moda .. desfilar con orgullo todas tus creaciones… hacerme mi vestido de casamiento , estar siempre en cada momento … eras tan generoso , tan loco , tan especial mi hermano grande como me decías y para mí el oso más cariñoso”, se lee.

Tan creativo , tan especial que dios te tenga en la gloria. Mi más sentido pésame a la familia a la pareja y a todos los amigos que te queremos”, escribió Cecilia Galliano en su Instagram.

¿Quién fue Héctor Terrones, diseñador y excolaborador de “Hoy”?

Héctor Terrones

Héctor Terrones fue colaborador de programas como “Hoy”, “Cuéntamelo ya!”, “Sale el sol”, “Venga la alegría”, donde presentó en varias ocasiones sus diseños de vestidos de novia y de XV años.

También vistió a celebridades como Lucía Méndez, Regina Orozco, Alma Cero, Cecilia Galliano, Gloria Trevi, la chef Betty etc.

Su talento lo llevó a ser parte de importantes pasarelas, proyectos editoriales y programas de televisión como “Masterchef celebrity” 2022, entre otros, siempre destacó por su creatividad y estilo.



