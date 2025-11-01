Muere diseñador y excolaborador de Hoy y Cuéntamelo ya! a los 58 años tras infarto fulminante

Este sábado se dio a conocer la muerte del reconocido diseñador Héctor Terrones, una de las figuras más queridas e influyentes de la industria de la moda, quien perdió la vida de manera repentina a los 58 años de edad.

Héctor Terrones excolaborador de “Hoy”, “Cuéntamelo ya!” y “Venga la alegría” alcanzó gran prestigio con sus diseños. Vistió a celebridades como Lucía Méndez, Regina Orozco, Alma Cero, etc

Su talento lo llevó a ser parte de importantes pasarelas, proyectos editoriales y programas de televisión como “Masterchef celebrity” 2022, donde siempre destacó por su creatividad y elegancia.

Mira: Muere acompañante de Edgar Molina, diseñador asesinado tras un ataque en plena calle

Muere Héctor Terrones, querido diseñador de Las estrellas y excolaborador de Hoy. / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Terrones, diseñador y excolaborador de Hoy?

Héctor Terrones murió de un infarto fulminante, según confirmó su relacionista público Álex Rubí en un comunicado de prensa difundido el 1 de noviembre de 2025.

Amigos, colegas y alumnos del diseñador han expresado su profunda tristeza en redes sociales, recordando su carisma, generosidad y pasión por la moda mexicana.

Muere Héctor Terrones, querido diseñador de Las estrellas y excolaborador de Hoy. / Redes sociales

Muchos lo describen como un maestro que no solo transformó telas, sino también vidas, al inspirar a toda una generación de creativos a creer en el talento nacional como maestro en la Universidad Jannette Klein.

De acuerdo con información confirmada por su equpo de prensa, Héctor Terrones será velado este mismo día en la Ciudad de México, en la Agencia García López Pedregal, a partir de las 4:00 de la tarde.

Mira: Muere famoso diseñador mexicano, fue víctima de un ataque en plena calle la noche del 11 de octubre

¿Quién fue Héctor Terrones, diseñador y excolaborador de Hoy?

Inició su carrera en los años 80s, trabajando en la industria textil infantil.

Estudió diseño de moda en la Universidad Jannette Klein, donde también fue docente entre 1992 y 1995.

Fundó su propia marca en 1995: Héctor Terrores, especializada en alta costura, vestidos de novia, XV años y moda para celebridades.

Fue conocido por su estilo teatral y barroco, inspirado en la mitología, la historia francesa y las raíces mexicanas.

En 2008, se convirtió en el único diseñador mexicano en presentar una pasarela en el Museo del Louvre en París.

También clausuró la Fashion Week de Costa Rica en 2012 y vistió a múltiples ganadoras del certamen Nuestra Belleza México.

Colaboró con programas de televisión como Hoy, Vida TV, Cuéntamelo ya! y “La casa de los famosos México” y “Sale el sol”.

Mira: Muere Giorgio Armani: ¿Qué enfermedad tenía el icónico diseñador de moda?