Despiden a Odalys Ramírez de Cuéntamelo ya! en pleno programa; la esposa de Pato Borghetti revela los motivos

La mañana del 4 de diciembre quedó marcada en Cuéntamelo ya! por un momento inesperado y profundamente emotivo: Odalys Ramírez anunció en vivo su salida del programa tras más de nueve años al aire. La conductora, visiblemente conmovida, tomó el micrófono con la voz entrecortada para confirmar el fin de una etapa que definió como una de las más significativas de su carrera. Su mensaje resonó inmediatamente entre el público y sus compañeras, quienes no pudieron contener las lágrimas durante el adiós.

¿Por qué Odalys Ramírez salió de ‘Cuéntamelo ya!’?

Durante la transmisión, Odalys Ramírez confirmó oficialmente que tomó la decisión de dejar Cuéntamelo ya! por motivos personales y profesionales. La conductora explicó que llegó el momento de hacer una pausa en su rutina diaria para enfocarse en nuevos proyectos que ha querido explorar desde hace tiempo. Aunque no detalló de qué iniciativas se trata, enfatizó que su salida no tiene relación con ningún conflicto interno ni con cuestiones externas al programa.

“Después de más de nueve años, tomé la decisión de dejar el programa por proyectos personales y profesionales, nuevos horizontes que quiero explorar” Odalys Ramírez

Su declaración llegó tras observar el video homenaje preparado por la producción, lo que la llevó a conmoverse aún más, conteniendo el llanto en varias ocasiones. Odalys también señaló que se retira del programa con la sensación de haber cerrado un ciclo importante, describiendo esta etapa como un periodo de aprendizajes, crecimiento y experiencias enriquecedoras. Enfatizó que su salida no significa un adiós definitivo a la televisión, sino un respiro necesario para reorganizar su trayectoria laboral.

¿Cómo reaccionaron las conductoras de Cuéntamelo Ya! ante la despedida de Odalys Ramírez?

El momento más emotivo llegó cuando las conductoras del programa, sus compañeras por casi una década se acercaron a abrazarla mientras escuchaban sus palabras. La más afectada fue Vielka Valenzuela, quien no pudo contener el llanto durante el anuncio. Su gesto reflejó el fuerte vínculo que el equipo ha construido a lo largo de los años.

Carmen Muñoz, encargada de introducir el homenaje, le dedicó un mensaje breve y cálido: “Te queremos, mucho éxito”, mientras Carlos Arenas apareció con un arreglo floral que colocó en manos de Odalys como símbolo del cariño del equipo. La producción también mostró su reconocimiento a través del video que recopiló momentos clave de la conductora en el programa: carcajadas, complicidades entre compañeras y transmisiones especiales que marcaron su participación.

Odalys aprovechó el espacio para agradecer públicamente a sus compañeras, a los equipos técnicos y al público que la ha seguido por casi 20 años en la televisión, recordando también su paso por noticieros. “Gracias a todas mis compañeras, a todos los equipos… Gracias a todo el público que me acompañó a lo largo de estos nueve años”, dijo.

Odalys Ramírez / Captura de pantalla

¿Qué dijo Odalys Ramírez en redes tras su salida de Cuéntamelo ya!?

Tras su emotiva salida en vivo de Cuéntamelo ya!, Odalys Ramírez compartió en Instagram un mensaje donde profundizó en lo que significó para ella cerrar este capítulo después de nueve años en el programa. La conductora confirmó que el 4 de diciembre fue su última transmisión y expresó que se va “con el corazón contento”, agradecida por cada emisión, por los aprendizajes adquiridos y por el cariño del público que la acompañó diariamente desde sus pantallas.

En su publicación, Odalys detalló que tomó la decisión de cerrar este ciclo para enfocarse en otros proyectos tanto personales como profesionales. Explicó que desea reinventarse y explorar nuevos horizontes, una etapa que asume con entusiasmo y gratitud. La conductora destacó que se lleva los recuerdos más lindos de esta experiencia y agradeció especialmente a Nino Canún por su confianza y a Alejandro Benítez por el apoyo brindado a lo largo de su carrera.

También dedicó palabras a sus compañeras y compañeros del programa, a quienes llamó “familia”, reconociendo que muchos de ellos se sumaron siempre a sus ocurrencias y se convirtieron en parte fundamental de su día a día. Finalmente, Odalys adelantó que lo que viene para 2026 le emociona profundamente y que, cuando sea el momento adecuado, compartirá sus nuevos proyectos con el público que la ha seguido durante casi dos décadas en televisión.

