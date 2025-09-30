Diego de Erice acusa amenazas a conductoras de La casa de los famosos México tras eliminación de Aarón Mercury

La inesperada eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025 el pasado domingo 28 de septiembre desató una ola de controversia entre los seguidores del programa y las personas cercanas al influencer. Considerado por muchos como uno de los favoritos para llegar a la gran final, su salida se dio durante la gala que marcó el arranque de la fase final del reality. Ante la creciente ola de comentarios y cuestionamientos en redes sociales, el conductor Diego de Erice habló sobre el presunto fraude y la fuerza de los fandoms. ¿Qué dijo?

¿Por qué acusan de fraude a La casa de los famosos México tras la salida de Aarón Mercury?

El enojo del público no tardó en hacerse sentir en redes sociales. Luego de la eliminación de Aarón Mercury este 28 de septiembre en La casa de los famosos México, los comentarios de inconformidad comenzaron a multiplicarse en plataformas digitales, convirtiendo el tema en tendencia nacional.

Las críticas más recurrentes apuntan a errores en el sistema de votación de ViX durante la semana previa, así como a la omisión del influencer en diversos materiales promocionales del programa. También se mencionó la ausencia de la tradicional sección “vida en fotos” dedicada a cada eliminado, lo que fue interpretado como una señal de que podría haber presuntos favoritismos.

Miles de espectadores aseguran que la eliminación careció de claridad y justicia, y esa percepción se refleja en cientos de comentarios que aún inundan plataformas como TikTok, con las siguientes frases:



“FRAUDEEEEE! En todas las encuestas era de los tres primeros lugares”,

“Que queda bien claro que la producción sacó a Aarón”,

“Que queda claro que Aarón salió por decisión de la producción y no del público!!! ¡¡¡FRAUDE!!!” y,

“Si van a sacar a quien se les de la gana, no tiene sentido ver La casa de los famosos #fraude”.

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo Diego de Erice sobre los fandoms de esta temporada en La casa de los famosos México?

No hace mucho tiempo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, conductores de La casa de los famosos México, eran criticados en redes sociales, luego de reaccionar al momento en que Mar Contreras se convirtió en la primera finalista de La casa de los famosos México, ya que los fans argumentaban “tenían un semblante de molestia”.

Ante todo esto, Diego de Erice comentó a TVNotas, que a pesar de ser una sorpresa la eliminación de Aarón Mercury, el resultado es fruto de la votación , y que la palabra “fraude” existe desde la semana uno, pues los fans son “intensos”.

Lo preocupante viene después, ya que durante el encuentro con nosotros, Diego afirmó que tanto Odalys Ramírez, como Cynthia Urías, han recibido amenazas en lo que va de esta presente temporada:

“Es algo que se espera del formato. Por supuesto, yo nunca estaré a favor y jamás apoyaré la violencia. Sí están descontrolados (fandoms), yo haría un llamado tal vez a cada uno de los habitantes a la reflexión de sus fandoms porque sí hay amenazas muy fuertes a las mismas Odalys (Ramírez) y a Cynthia (Urías).” Diego de Erice en entrevista con TVNotas

A pesar de la fuerza de los comentarios y las amenazas, De Erice asegura que a él no le afectan las críticas, pues no vive de las redes, pero sí hace un llamado a que algunos fans no manifiesten violencia.

Diego de Erice / Redes sociales

¿Qué opina Diego de Erice sobre los comentarios de Adrián Marcelo en torno a La casa de los famosos México 2025?

La participación de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México sigue dando de qué hablar, y es que el influencer regio ha asegurado en recientes declaraciones que esta temporada no tiene el éxito que se ha esperado, ya sea por sus habitantes o por algunas otras razones.

“No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de “La casa de los famosos”. Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas.” Adrián Marcelo

Como respuesta, Diego de Erice asegura que Adrián Marcelo tiene que hablar de todo esto para seguir creando contenido :

Tú tienes que estar buscando tu propia chamba. Entonces agarrarse de un fenómeno anual como este, no nada más lo hace Adrián Marcelo, lo hace todo mundo que puede colgarse y todo mundo que puede hablar mal de este show, va a hablar mal. Diego de Erice

Diego de Erice revela que al ser el programa más visto anualmente en México, siempre habrá alguien que tenga que hablar de esto, ya sea para bien o para mal.

