Aarón Mercury, tras su eliminación de La casa de los famosos México, ¿reta a la producción y rompe las reglas? VIDEO

La eliminación de Aarón Mercury de ‘La casa de los famosos México’ dejó boquiabiertos a todos. La mayoría de los usuarios, así como sus fans, lo consideraban como uno de los favoritos para llegar a la final. Sin embargo, la decisión del público de que saliera el influencer dio un giro contundente al reality. Ahora, trascendió que ¿el integrante del team ‘Noche’ rompió las reglas?

Aunque en redes sociales se volvió tendencia la frase “fraude total” por la eliminación de Aarón Mercury una semana antes de la gran final, algunos usuarios expusieron que, aparentemente, el integrante de ‘La triple A’ habría roto las reglas de la producción. ¿Será sancionado?

eliminación de Aarón Mercury de La casa del los famosos

¿Cómo fue la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México?

La noche del domingo 28 de septiembre se vivió una de las galas más polémicas de La casa de los famosos México 2025, cuando Aarón Mercury se convirtió en el noveno y último eliminado del reality. El creador de contenido perdió el duelo frente a Shiky, quien logró mantenerse y asegurar su lugar en la gran final.

Aarón rompió en llanto al escuchar el veredicto y lamentó no poder despedirse de sus compañeros de ‘La casa’. El influencer fue recibido con aplausos y agradeció la oportunidad, aunque confesó que esperaba llegar más lejos en la competencia.

Sin embargo, su salida no estuvo exenta de controversias. En redes sociales, numerosos usuarios acusaron un presunto fraude. La mayoría sugirió que, supuestamente, la eliminación habría sido manipulada.

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México

¿Cómo reaccionó la familia de Aarón Mercury a la eliminación del influencer de La casa de los famosos México?

En redes sociales, se volvió viral el video en el que la mamá de Aarón Mercury, Nancy González, reaccionó en vivo a la eliminación de su hijo de ‘La casa de los famosos México’. ¡Estaba incrédula! Tal como la mayoría de los asistentes de la ‘viewing party’ organizada por ‘Escándala’ en Ciudad de México, a la cual también asistió TVNotas.

Luego, en un encuentro con algunos reporteros, Nancy reconoció que, aunque sabía que alguien debía salir del reality, no esperaba que fuera su hijo.

“Cuando ves el movimiento del fandom de Aarón tan fuerte, es cuando dices: ‘¿Entonces qué fue?’”, dijo la señora.

Nancy mamá de Aarón Mercury habló de la eliminación de su hijo.

Por su parte, el hermano de Aarón, Rodrigo González, señaló algunas irregularidades en la producción. El joven puntualizó que no lo dejaron recibir al influencer en el foro de ‘La casa de los famosos México’.

“Nos tuvieron escondidos para que no nos viera… estaba la prensa, otras personitas y yo me quedé en una esquina a que me dieran luz verde para verlo pasar con Marie Claire y llevárselo”. Rodrigo González

Así fueron las reacciones de la salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos México

¿Aarón Mercury rompió las reglas de la producción tras su eliminación de La casa de los famosos México?

En medio de caos e indignación por la salida de Aarón Mercury, integrante del team ‘Noche’, de La casa de los famosos México, sus amigos no tardaron en darse cita en las inmediaciones del hotel donde el influencer debería estar en total aislamiento.

En dicho lugar, el influencer y amigo de Aarón, Derek Trejo, y ‘la Venenito’, así como otros seguidores de Mercury, le externaron su respaldo entre cánticos, pancartas y gritos de “fraude”.

Los seguidores de Aarón Mercury lo fueron a ver al hotel tras su eliminación de La casa de los famosos México.

En medio del ambiente tenso y con un fuerte operativo de seguridad en el hotel, Mercury decidió asomarse por la ventana de su habitación para saludar a sus seguidores y externar su agradecimiento por el apoyo. Derek, su amigo, no tardó en celebrar que el influencer los haya escuchado a través de su cuenta de Instagram.

“Te amo, hermano @aaronmercury”, se lee.

El gesto fue visto por internautas como un desafío a las normas del reality, dado que, presuntamente, las reglas señalarían que los exhabitantes no podrían tener ningún contacto con el exterior, hasta después de 24 horas, tal como lo han señalado otros participantes.

Derek Trejo va al hotel en el que está Aarón Mercury en aislamiento.

Asimismo, cibernautas señalaron que Aarón Mercury presuntamente se habría saltado las reglas y, aparentemente, habría actuado de tal manera como una crítica a la forma en que se manejó su eliminación. ¿Será?

Al momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no se ha pronunciado a la decisión de Aarón Mercury de romper el aislamiento. ¿Lo sancionarán?

