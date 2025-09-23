Mamá de Aarón Mercury estalla contra Gabo Cuevas tras decir que tuvo un romance con Wendy Guevara

Durante los últimos días, el nombre de Aarón Mercury ha estado en medio de la polémica dentro y fuera de “La casa de los famosos México”. Todo comenzó cuando el periodista Gabo Cuevas, en su programa “Cállate los ojos”, puso en duda la orientación sexual del creador de contenido y aseguró que supuestamente habría tenido un romance con Wendy Guevara.

La declaración causó un gran revuelo en redes sociales y no tardó en llegar a oídos de la familia del influencer. Su madre, Nancy González Rivas, salió en defensa de su hijo y lanzó un contundente mensaje contra Cuevas, descalificando sus dichos y cuestionando la veracidad de sus fuentes.

Aaron Mercury / Redes sociales

¿Wendy Guevara y Aarón Mercury tuvieron un romance?

En su programa, Gabo Cuevas aseguró que “de buena fuente” se enteró de que hace unos años Aarón Mercury y Wendy Guevara habrían tenido un acercamiento romántico en una fiesta.

“Me contó una fuente… me dice: ‘Me consta que es bisexual’. Esta persona me dijo: ‘Wendy Guevara y Aarón Mercury tuvieron sus queveres en una fiesta y mi ojo de loca no se equivoca’. Incluso me aseguró que la Wendy tuvo mejor desempeño con Aarón que con el niño del video”, relató el periodista.

Aunque sus compañeros lo cuestionaron, Cuevas se mantuvo firme y afirmó que confiaba plenamente en la persona que le compartió la información, aunque no podía revelar su identidad.

Mira: Filtran video de Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México ¿siendo más que amigos?

Wendy Guevara y Aarón Mercury habrían tenido un romance / Redes sociales

Mamá de Aarón Mercury explota contra Gabo Cuevas tras los rumores de romance con Wendy Guevara

La mamá de Aarón, Nancy González Rivas, no tardó en responder a las especulaciones. En una entrevista a “Escándala”, negó categóricamente los rumores sobre la supuesta bisexualidad de su hijo y calificó al comunicador de poco serio.

“Mi respuesta es la misma que hicieron en ‘La cotorrisa’. Si vieron el sketch, se burlaban de esos programas que dicen: ‘me enteré de buena fuente’. Yo digo: ¿vas a dar información? Entonces suéltala completa, pon video, hazlo bien para que te creamos. Para mí solo es un chismoso”, sentenció.

Nancy, madre de Aarón también acusó a Cuevas de querer generar polémica y aseguró que tiene “poca credibilidad periodística”. “No tienes nada que decir y solo repites ‘de buena fuente’. Eso lo puede inventar cualquiera para llamar la atención”, dijo.

Incluso ironizó sobre el estilo periodístico de Cuevas y retieró su poca credibilidad:

“Así que no se debería creer nada. De hecho, le contesté porque me etiquetó y le puse: ‘¿Ahora tu fuente?’, burlándome de la poca capacidad periodística que tiene”, agregó.

Mira: Elaine Haro destapa cómo vivió su cercanía con Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México

Nancy mamá de Aarón Mercury habló de los shippeos de su hijo / Facebook

Gabo Cuevas le responde a la mamá de Aarón Mercury por criticar su credibilidad periodística

En su espacio, Gabo Cuevas, exintegrante de ‘Venga la alegría’, comenzó diciendo que respeta a las madres, pero que los padres no siempre conocen la intimidad de sus hijos.

“No me podría poner al nivel de la señora, con todo el amor que le tengo a las mamás, los papás no saben los gusto sexuales de sus hijos, escuché el video donde su mamá dice que me falta credibilidad periodística, a su hijo le falta leer muchos libros y a usted también”, dijo el reportero.

Cuevas también aseguró que su credibilidad como periodista está respaldada por los hechos, recordando que él fue uno de los primeros en asegurar la participación de Aarón Mercury en “La casa de los famosos México”.

Gabo Cuevas / Redes sociales

“Tanta credibilidad tengo que en este espacio fui el primero en asegurar que su hijo estaría en el programa y está en el programa. Además, yo no me quiero ver en la necesidad de exponer a su hijo, porque tengo un testigo que me asegura que él tiene una relación con un hombre que aseguran es su mejor amigo”, afirmó el conductor.

“Pide pruebas, pues que se las pida a Wendy… Entiendo que su hijo es su empresa, su ingreso, tiene que cuidarlo. No le conviene ventilar que es bi, porque se le van a caer proyectos; así es la televisión. Pero que no me pida pruebas a mí, sino a su hijo. Se ve ridícula la señora pidiéndome pruebas”.

Mira: ¿Aarón Mercury explotó y pidió salir de La casa de los famosos México? ¡Sale llorando del confesionario!