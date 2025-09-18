Filtran video de Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México ¿siendo más que amigos?

Las cámaras del 24/7 en La casa de los famosos México no perdonan nada y esta vez captaron una escena que desató teorías, memes y hasta ilusiones románticas. Aarón Mercury y Aldo de Nigris, integrantes del tean Noche, fueron sorprendidos con un gesto que duró apenas unos segundos pero fue suficiente para incendiar las redes sociales y levantar sospechas sobre lo que realmente pasa entre ellos.

Aarón Mercury y Aldo de Nigris / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 que encendió rumores de romance?

El video viralizado muestra a Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México cruzando un pasillo aparentemente vacío y de la nada al quedar juntos se toman de la mano. Aunque el gesto dura apenas unos segundos, fue suficiente para que los fans comenzaran a especular sobre la naturaleza de su relación. ¿Es solo una amistad profunda o hay algo más?

Desde que ambos quedaron en el cuarto Noche, han compartido rutinas de ejercicio, confidencias, estrategias y momentos de silencio que hablan de una conexión auténtica. No es raro verlos riendo juntos, apoyándose en los retos del juego y mostrando una lealtad que ha llamado la atención de los seguidores.

Cabe destacar que, aunque el shippeo nació fuera del reality, lo cierto es que se alimenta desde adentro. Aarón y Aldo no tienen idea de lo que se dice en redes, pero sus gestos, miradas y momentos íntimos solo avivan la conversación. Y ahora, con escenas como la del pasillo, ya no solo se habla de una amistad: comienzan a surgir dudas reales… ¿hay algo más entre ellos?

Gente no sé cómo interpretar esto



Aaron primero le toma la mano y Aldo lo agarra de regreso y justo cuando entran a la sala se sueltan AHHHHHHHHHHH QUÉ ESTÁ PASANDO CON MI ALDRON 😭😭💘💘💘💘#LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/uYF61RcXsd — mandarina 🍊 (@bbside13) September 18, 2025

¿Qué otros momentos íntimos han vivido Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

El pasillo no ha sido el único escenario que alimenta las especulaciones sobre Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025. Días antes, los seguidores ya habían notado varios gestos que aumentaron la intriga. Uno de los más comentados ocurrió cuando Aldo sorprendió a Aarón con un beso en la cabeza, un detalle que para muchos fue una muestra de ternura, mientras que otros lo interpretaron como una clara señal de atracción.

Recopilación de Aaron bailandole a Aldo 🫦

Aldo agarrándole el cuello a Aaron y haciéndose conquillas después de la fiesta 🫣

AARON SE QUEDA #LaCasaDeLosFamososMx#aaronmercury #AldoDeNigris #Aldron pic.twitter.com/lx2NUb6UDG — Kristhian (@130Kriss) September 13, 2025

Las cámaras también han captado situaciones que los fans no dejan pasar: desde las miradas fijas de Aldo hacia Aarón mientras hace ejercicio, hasta bromas más subidas de tono durante las fiestas. En una ocasión, Aldo pidió a Aarón que le bailara y, en otra, entre risas, le dijo que lo perdonaría si le hacía “un favor” después de tantos días encerrados en la casa. Aunque siempre parece un juego, en redes sociales señalan que esas insinuaciones rara vez las hace con otros compañeros y casi siempre van dirigidas a Aarón, lo que alimenta aún más la idea de que hay algo especial entre ellos.

Ay no Aldo Sebastián tienes que empezar a disimular un poco, te van a desheredar. Jajajajajaja Aldo dándonos un nuevo meme, si momento migaja del día. #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMxً3 pic.twitter.com/U2QyXCgLmO — Laura Wolf 🐺 (@YoLauraMejia) September 18, 2025

¿El shippeo de Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 es real o pura estrategia?

La gran incógnita es si todo lo que vemos entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris es genuino o parte de una estrategia bien pensada. Ambos saben que los vínculos auténticos dentro de La casa de los famosos México 2025 generan empatía, votos y conversación en redes. Y en un juego donde cada gesto puede sumar puntos, tomarse de la mano, compartir miradas o regalarse momentos íntimos podría ser una jugada maestra para mantenerse en el gusto del público.

Sin embargo, los fans no se compran tan fácil la idea de que todo sea actuación. La química entre Aarón y Aldo, aseguran parece demasiado natural como para fingirse. Las risas espontáneas, las charlas en confianza y hasta los silencios cómodos han convencido a muchos de que su relación va más allá del juego. Este “bromance” se ha convertido en uno de los temas más comentados del reality, y mientras unos lo ven como una amistad entrañable, otros ya apuestan a que lo suyo podría continuar fuera de la casa… y convertirse en algo más.

No obstante, Aldo de Nigris, ni Aarón Mercury han confirmado que existe más que una amistad entre ellos. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en calidad de RUMOR.