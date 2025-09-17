¿Quiénes son los nominados en La casa de los famosos México hoy, 17 de septiembre?

Hoy, miércoles 17 de septiembre, se llevó a cabo la octava gala de nominaciones de “La casa de los famosos México 2025. La salida de Elaine Haro ha dejado más marcada la división entre los habitantes del cuarto Noche y del cuarto Día. A pesar de la fusión de los cuartos, las lealtades parecen más claras que nunca.

Esta semana, Abelito se convirtió en el líder de la casa, lo que le otorga inmunidad y lo protege de ser nominado. Sin embargo, las tensiones continúan, especialmente entre los competidores que buscan definir alianzas y fortalecer su posición en el reality. ¿Quiénes serán los nominados?

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Por qué Alexis Ayala nominó con seis puntos a Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México”?

Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, obtuvo seis puntos y quedó automáticamente nominado luego de que Alexis Ayala se enfrentara a la “caja de las tentaciones”.

Recordemos que el pasado lunes 15 de septiembre, “la Jefa” del programa le ofreció ver a su esposa, Cynthia Aparicio, durante cinco minutos a cambio de nominar a alguien de su cuarto. Alexis eligió a Aldo de Nigris, considerando que era un habitante fuerte con pocas posibilidades de ser eliminado.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en La cabina / ViX

¿Cuáles fueron los privilegios que ‘la Jefa’ otorgó en las nominaciones de hoy 17 de septiembre?

Otro punto importante de la gala fue que el pasado martes,"la Jefa otorgó privilegios a los habitantes para la nominación de hoy, 17 de septiembre, en “La casa de los famosos México” a cuatro participantes: Abelito, Aldo de Nigris, Guana y Shiky. Cada uno tuvo la oportunidad de elegir cómo aplicar los beneficios que la jefa ofrecía:

Shiky: podrá duplicar sus votos en la próxima nominación.

“Guana”: tendrá la opción de nominar a cuatro habitantes en lugar del número habitual.

Alexis Ayala: se le anularán los tres puntos de su nominación.

Mar: se le restarán tres votos de todos los votos que haya emitido.

Estos privilegios generaron un cambio estratégico dentro de la casa, obligando a los habitantes a reconsiderar sus alianzas y movimientos para la siguiente ronda de nominaciones.

Aldo de Nigris y sus demás compañeros obtuvieron algunos beneficios para la nominación de La casa de los famosos México. / Redes sociales

Así nominaron los participantes en “La casa de los famosos México” hoy, 17 de septiembre

Hoy, miércoles en la octava gala de nominaciones en “La casa de los famosos México”, los habitantes nominaron de la siguiente manera:

Aldo de Nigris:

“Guana":

Shiky:

Mar Contreras:

Dalilah Polanco:

Abelito:

Aarón Mercury:

Información en desarrollo...

¿Quiénes son los nominados de “La casa de los famosos México” hoy, 17 de septiembre?

De acuerdo con las especulaciones que circulan en redes sociales y considerando los beneficios de puntos extra que tendrá el cuarto Día, junto con los tres puntos que se le restarán a Alexis Ayala, muchos opinan que Aldo de Nigris probablemente será nominado, ya que acumula seis puntos desde el lunes.

Por su parte, se especula que Aarón Mercury, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, “Guana” y Shiky podrían estar en riesgo de nominación. Mientras tanto, Abelito mantiene su inmunidad como líder de la semana, y Mar Contreras podría salvarse gracias al beneficio de los tres votos que se le restarán del total de puntos recibidos.

Con estas dinámicas, la placa de nominados probablemente tendrá a:



Aldo de Nigris,

Alexis Ayala,

Aarón Mercury

Dalilah Polanco,

“Guana” y

Shiky.

Cabe recordar que estas son meras especulaciones de usuarios en redes sociales, dado que no hay un medio oficial de La casa de los famosos México que haya dado a conocer esta información. Por esta razón queda en puntual calidad de RUMOR.

La placa de nominados se dará a conocer en la gala de hoy, 17 de septiembre, a través del Canal 5 y la plataforma de ViX. Esto a las 22:00 horas.