Aldo de Nigris explota contra Shiky y lo llama egoísta en La casa de los famosos México 2025, VIDEO

La noche del 16 de septiembre en La casa de los famosos México estuvo marcada por emociones encontradas. Todo comenzó con la llegada de Doña Lety, la abuela de Aldo de Nigris, durante la dinámica de “congelados”. El exfutbolista rompió en llanto al reencontrarse con su familiar, mientras la mayoría de sus compañeros se unían a él para celebrar el emotivo momento.

Sin embargo, lo que parecía ser un instante de unión pronto se convirtió en motivo de discordia. Shiky, Dalilah y Guana permanecieron a un costado sin acercarse al círculo principal, lo que fue interpretado por algunos como un acto de exclusión. Esto detonó un conflicto que rápidamente escaló entre los integrantes del reality.

Te puede interesar: Critican a Alexis Ayala por “ningunear” a Elaine Haro tras su eliminación: “Somos la manada original”

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y Shiky en La casa de los famosos México?

Lo que comenzó como una noche de alegría terminó convirtiéndose en un episodio de tensión. Luego que en la dinámica de “congelados”, Doña Lety, la abuela de Aldo de Nigris, entró a la casa para sorprender a su nieto. El exfutbolista no pudo contener las lágrimas y rápidamente se vio rodeado por varios de sus compañeros, quienes lo acompañaron en ese emotivo instante.

Sin embargo, la celebración no fue compartida por todos. Shiky, Dalilah y Guana permanecieron apartados, sin acercarse al círculo que rodeaba a Aldo. Este distanciamiento fue interpretado por ellos como un acto de exclusión, y Shiky no dudó en externar su molestia frente a todos.

“Danos la mano a nosotros también, no somos perros... No os cerréis, se siente muy feo” Shiky

El ambiente se tensó al instante. Aldo, conmovido todavía por la visita de su abuela, intentó detener el conflicto al pedir que no se hicieran reclamos en un momento tan sensible. “No es el momento para estas cosas”, pidió con calma, intentando minimizar la situación. Pero lejos de resolverse, la incomodidad siguió creciendo entre los habitantes.

Más tarde, Alexis Ayala sacó nuevamente el tema, lo que dio pie a que Shiky confesara sentirse desplazado por el resto del grupo. El presentador español dejó en claro que la convivencia lo hacía sentir aislado y sin pertenencia, abriendo así una discusión que se expandió y terminó por dividir opiniones dentro de la casa.

Te puede interesar: Familia de Facundo en riesgo tras su paso por La casa de los famosos México: “intento de... atrocidad”

Así fue el tenso momento de Aldo y Shiky / Captura de pantalla

lo vuelvo a ver y me vuelvo a emputar, cmo Aldo le pide a shiky q suelte y el wey super mierda "yo lo quiero seguir hablando, a lo mejor tú no, yo si☝🏼" CUANDO ACABABA DE VENIR SU ABUELA, lit es no tener ni poquita empatía ni respeto#LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/FUCjpDwlQX — 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐚 (@liupavlichenko) September 17, 2025

¿Por qué Aldo de Nigris llamó egoísta a Shiky?

Aldo de Nigris no contuvo su molestia cuando se quedó a solas con Mar Contreras, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Abelito y lanzó fuertes declaraciones contra el director español.

“Es súper egoísta. Aunque estés afuera, se habló poquito y ya... A mí lo que me enojó es que siguió dándome vueltas. Imagínate las emociones, acaba de venir un familiar y el otro haciendo p*do de una m*da. Hay un respeto... se tiene que respetar” Aldo de Nigris

Mar Contreras lo respaldó al asegurar que Shiky “ensució la felicidad de alguien por algo que tiene que ver con tu ego con no sentirte parte”. Estas palabras refuerzan la percepción de que, para Aldo, la reacción de Shiky no fue adecuada en un momento tan sensible.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy lunes 15 de septiembre?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Shiky tras la discusión con Aldo de Nigris?

Molesto y decepcionado, Shiky se retiró a su habitación junto a Dalilah Polanco. Ahí confesó sentirse aislado dentro del programa: “Esto ya es una mierda. No tenemos derecho a réplica, ni a nada, ya somos los apestados”. Dalilah respaldó sus palabras y añadió que le sorprendió la reacción de Aldo:

“Nunca había visto a Aldo que se descompusiera de esa manera. Fue raro, siempre ha sido amable y suave” Dalilah Polanco

La conversación dejó ver la fractura que existe entre los grupos dentro de La casa de los famosos México. Mientras algunos habitantes consideran que Shiky exagera, otros creen que existe una marcada división entre los equipos que influye en la convivencia diaria.

Te puede interesar: ¿Elaine Haro ama a Aarón Mercury? Tras salir de ‘La casa de los famosos México’ dice: “Sentí una conexión”