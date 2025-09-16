La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy lunes 15 de septiembre?

Este lunes 15 de septiembre se lleva a cabo la prueba del líder en La casa de los famosos México 2025, una de las dinámicas más esperadas por los seguidores del reality, ya que no solo influye en la permanencia de un participante en el reality, sino que también determina la estrategia que guiará el desarrollo de la competencia durante la semana.

Tras la reciente eliminación de Elaine Haro, la expectativa creció aún más, pues el cuarto Noche dejó una racha positiva para por fin despedirse de alguien de su team.

¿Qué es “La cabina de las tentaciones” en La casa de los famosos México?

Al finalizar la noche de eliminación en La casa de los famosos México, la conductora, Galilea Montijo, adelantó que hoy, además de haber prueba por el nuevo líder de la semana, habrá una nueva dinámica en esta temporada “La cabina de las tentaciones” . ¿Qué es?

El concepto se parece a uno utilizado en “La casa de los famosos all stars”, en el que dentro una “caja transparente” hay un objeto, persona o recurso que puede generar gran interés a un habitante pero que puede costarle un tipo de reto.

Un ejemplo de esto, fue cuando en “La casa de los famosos all stars 2025", Paty Navidad fue llevada a la llamada “Caja de las tentaciones”, y ahí estaba su perrito. Para poder abrir la caja y convivir con él, tenía que darse dos puntos a sí misma para el próximo día de nominación. Ella aceptó y pudo estar con su pequeño amigo.

Te puede interesar: Dalilah Polanco propina a Abelito tremendo golpe en La casa de los famosos y todo quedó en video, ¿expulsada?

Da comienzo la tercera semana dentro de La casa de los famosos México y los participantes harán de todo para conseguir el liderazgo y sus beneficios. / Redes sociales

¿Cuántos habitantes quedan en La casa de los famosos México?

A poco más de 50 días de programa, La casa de los famosos México se acerca a su recta final, después de que Elaine Haro se convirtiera en la séptima eliminada del programa, las estrategias se reducen y las opciones de ganar se vuelven reales.

Tras la decisión de ‘Guana’ de cerrar el cuarto Noche, para poder crearse el cuarto Eclipse, ahora todos y cada uno de los habitantes comparten habitación. ¿Quiénes quedan en la pelea por ganar los cuatro millones de pesos? Aquí te compartimos:



Abelito (Noche),

Aarón Mercury (Noche),

Aldo de Nigris (Noche)

Alexis Ayala (Noche)

Mar Contreras (Noche)

Shiky (Día)

Dalílah Polanco (Día)

‘Guana’ (Día)

Lee: ¿Alexis Ayala abandonará La casa de los famosos México? El actor rompe en llanto y pide ayuda

Habitantes Casa de los famosos México / Archivo TVNotas

¿Dónde y cuándo ver la prueba del líder en La casa de los famosos México hoy 15 de septiembre?

La prueba del líder en La casa de los famosos México se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre, por lo que las estrategias estarán a la orden del día entre los habitantes del programa.

El día de ayer, Galilea Montijo adelantó que la transmisión se adelantará una hora, así que en punto de las 21:00 hrs se planea que inicie todo en torno a la prueba y a la llamada “Cabina de las tentaciones” .

Para poder seguir el evento, sintoniza ViX o el Canal 5 de la televisión abierta.

Te puede interesar: Daniela Luján se sincera; así enfrentó el ‘hate’ por apoyar a Mariana Botas en La casa de los famosos México

La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué habitante entró a la “Cabina de las tentaciones” en La casa de los famosos México?

En este nueva dinámica en la presente temporada de La casa de los famosos México, será Alexis Ayala el que entre a la “Cabina de las tentaciones” esta noche. ¿Cuál fue su prueba?

Alexis Ayala, al subir a la cabina, vio a Cinthia Aparicio, su actual esposa. La prueba consistió en que el actor tuvo que decidir entre darle seis votos a Aldo de Nigris o a Aarón Mercury. Ayala decidió dárselos a Aldo, ya que para él, está muy fuerte y no saldrá.

Lee: ¿Alexis Ayala abandonará La casa de los famosos México? El actor rompe en llanto y pide ayuda

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

¿De qué trato la prueba del líder en La casa de los famosos México hoy 15 de septiembre?

Le prueba del líder de esta semana es conocida por su utilización en otras temporadas en La casa de los famosos México. El juego será “Duchas”, una prueba de suerte en la que cada habitante se mete a una regadera, tirará de la cadena y el habitante que no sea bañado en líquido, será el ganador .

Un total de ocho pelotitas fueron metidas a una caja, para que cada habitante al azar le tocara una pelota y de tal manera decidir su destino en la prueba.

Mira: ¿Elaine Haro ama a Aarón Mercury? Tras salir de ‘La casa de los famosos México’ dice: “Sentí una conexión”

¿Quién ganó el liderazgo de La casa de los famosos México hoy 15 de septiembre y cuál es el nombre del nuevo cuarto?

Los habitantes seleccionaron un chocolate cada uno, fue así que se les indicó la regadera en la que tenían que ingresar. Sus sitios quedaron de la siguiente manera:



Shiky: #7

Aarón Mercury: #5

Guana: #1

Dalílah Polanco: #3

Mar Contreras: #8

Aldo: #6

Abelito: #4

Alexis Ayala: #2

Tras llevarse a cabo la prueba, el líder de la semana fue: Abelito, pues fue bañado con la lluvia naranja de chocolares.

Tal vez te interese: Alexis Ayala arremete contra Shiky en La casa de los famosos México 2025: “No mereces la final”