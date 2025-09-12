Daniela Luján se sincera; así enfrentó el ‘hate’ por apoyar a Mariana Botas en La casa de los famosos México

La tercera temporada de La casa de los famosos México generó polémicas, rivalidades y también muchas reacciones en redes sociales. Una de las participantes que vivió intensos momentos dentro de la realidad fue Mariana Botas, actriz recordada por su trabajo en ‘Una familia de diez’. Durante su estancia en la casa, el público se dividió entre quienes apoyaban al cuarto Noche y quienes preferían al equipo cuarto Día, lo que provocó fuertes debates en Internet. Ante esta situación, Daniela Luján, amiga cercana de Mariana y también actriz, compartió cómo vivió el proceso fuera de la casa, junto a Jessica Segura.

Envinadas / Redes sociales, Archivo Por Arturo Ramírez / Fotos: Redes sociales, Archivo TVNotas y Francisco Mancera

¿Qué dijo Daniela Luján sobre el odio por apoyar a Mariana Botas?

Daniela Luján relató que, desde el inicio de la participación de su amiga en el reality, tanto ella como Jessica Segura estaban pendientes de lo que ocurría dentro de la casa. Explicó que al ver la reacción del público en redes sociales comenzó a recibir mensajes negativos, pero eso no impidió que siguieran brindándole apoyo a Mariana Botas en La casa de los famosos México.

De acuerdo con la actriz, lo más relevante tras la salida de Botas fue confirmar que su amiga estaba bien emocionalmente y que el proceso dentro de la casa representó un aprendizaje para ella.

Daniela Luján “Jessica y yo estábamos preocupadas, en cuanto salió y le dieron su celular yo le hablé, hablé con ella, me dijo que estaba bien y ya. Yo la admiro mucho, ha tenido mucho trabajo interno y sé que esto es un paso más en su aprendizaje, en su seguridad y en su crecimiento como persona”

Luján reconoció que los comentarios negativos son algo con lo que se lidia constantemente:

“Siempre toca (bromea) ‘mira, el hater’. No quiero decir que yo lo apruebo, pero es el pan de cada día y creo que lo importante es el trabajo que ha tenido Mariana en terapia y lo que ha aprendido” Daniela Luján

¿Cómo fue la participación de Mariana Botas en La casa de los famosos México?

La presencia de Mariana Botas en La casa de los famosos México dio mucho de qué hablar. Desde su ingreso, se posicionó como una de las concursantes más comentadas debido a su personalidad directa y a su participación dentro de las dinámicas de convivencia.

El público se dividió rápidamente en dos bandos: quienes celebraban su forma de ser dentro del cuarto Día y quienes preferían a los integrantes del cuarto Noche. Esa polarización se reflejó en redes sociales, donde se generaron múltiples discusiones.

Aunque su paso por el programa no estuvo exento de críticas, Botas se convirtió en tendencia en varias ocasiones. Su nombre circuló con fuerza en plataformas digitales, lo que la colocó en el centro de atención del público y la prensa.

¿En qué proyectos trabaja actualmente Daniela Luján?

Además de apoyar públicamente a Mariana Botas, Daniela Luján atraviesa un momento de mucho trabajo en su carrera. La actriz confirma que está de regreso en la serie ‘Tú crees’, donde interpreta a uno de los personajes principales.

Sobre la nueva temporada, explicó que este proyecto se ha convertido en un reto debido a los patrocinios que forman parte de la producción:

“Creo que lo padre de Tú crees es que se presta para jugar con muchas cosas, tanto el patrocinio, que también se vuelve un reto, se siente muy orgánico y para nosotros, que amamos estos personajes y amamos hacer comedia, es padrísimo”. Daniela Luján

La actriz también detalló que, aunque sus personajes originalmente estaban pensados para un público distinto, terminaron conectando con una generación más joven.

Daniela Luján “Plutarco y Gaby eran dos personajes que no estaban pensados para niños, porque se estaban ‘despidiendo’ todo el tiempo, pero conectarse con los niños por la personalidad que tienen y eso está padrísimo; para nosotros como actores está padre”

