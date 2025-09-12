¿Quién retará a Guana en el robo de salvación de La casa de los famosos México, hoy 11 de septiembre?

Hoy, jueves 11 de septiembre, la tensión continúa en uno de los realities más populares de la televisión. En esta jornada se realizará la prueba que determinará quién enfrentará a Luis Rodríguez ‘Guana’, actual líder de la semana, en la lucha por la salvación en ‘La casa de los famosos México’.

Cabe destacar que, si alguno de los nominados de ‘La casa de los famosos México’ resulta ganador, tendrá la oportunidad de salvarse a sí mismo. La pregunta es: ¿quién se convertirá en el retador de ‘Guana’?

El Guana ganó la prueba del líder en La casa de los famosos México y ahora se revelarán a los finalistas que buscarán robarle la salvación. / Instagram

¿Quiénes son nominados de La casa de los famosos México del 10 de septiembre del 2025?

La gala de nominación del 10 de septiembre en ‘La casa de los famosos México’ 2025 tomó por sorpresa a los habitantes, ya que ‘la Jefa’ implementó una dinámica distinta. Los habitantes tuvieron que romper unos huevos que dictaminaban la forma en la que tenían que nominar.

Tras la votación, los nominados de esta séptima semana, que corren el riesgo de dejar la competencia, son:



Elaine Haro

Shiky

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Abelito

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

¿De qué trató la prueba del retador para el robo de salvación en La casa de los famosos México 2025, hoy 11 de septiembre?

En esta ocasión, ‘la Jefa’ tomó la decisión de decidir a los primeros retadores de Guana en la prueba de salvación de ‘La casa de los famosos México’ con la dinámica de la pelotita que se desliza por un tobogán y cae en una plataforma que gira y tiene puntos en diversos apartados. Los habitantes que lograran sumar más puntos se convertirían en los finalistas para robar el beneficio de quitar a alguien de la placa de nominados.

En esta ocasión, los finalistas para robarle la salvación a ‘Guana’ son:



Elaine Haro, que sumó 800 puntos,

Aarón Mercury, que sumó 700 puntos

Elaine Haro y Aarón Mercury son finalistas para retar a Guana y quitarle la salvación a Guana en La casa de los famosos México / IG

Cabe recordar que en la última ocasión fueron tres habitantes quienes disputaron la salvación, luego de que ‘la Jefa’ introdujera el “Elevador del destino”, donde Elaine Haro logró imponerse sobre Shiky la semana pasada.

Finalistas para competir contra Guana en el robo de salvación:



Elaine con 800 puntos

Aaron con 700 puntos



Finalistas para competir contra Guana en el robo de salvación:

Elaine con 800 puntos

Aaron con 700 puntos

¿Quién retará al Guana en la prueba por el duelo de la salvación en La casa de los famosos México?

Será hasta hoy, jueves 11 de septiembre, que se dará a conocer al retador o retadores de Luis Rodríguez ‘Guana’ para el robo de la salvación y así poder quitar a un habitante de la placa de nominados y evitar su eliminación de ‘La casa de los famosos México’, al menos, por esta semana. Al momento, los finalistas para participar en esta dinámica son: Aarón Mercury y Elaine Haro, integrantes del cuarto ‘Noche’.

Cabe recordar que en la gala de esta noche se decidirá quién será el habitante que intente robarle la salvación a Guana en ‘La casa de los famosos México’ a las 22:00 horas, con transmisión en vivo por ViX+ y Canal 5.

Información en desarrollo...