¿Quién retará a ‘Guana’ por la salvación en La casa de los famosos México 2025?

Este jueves 4 de septiembre la tensión sigue a flote en La casa de los famosos México 2025. Hoy se llevará a cabo la prueba que definirá al retador de Luis Rodríguez ‘Guana’, quien es el líder de esta semana en el programa, para luchar por la salvación de la semana.

Recordando que en caso de que algún habitante nominado gane la salvación, podrá salvarse a sí mismo. ¿Quién será el retador?

¿Quiénes son los nominados en la sexta semana de La casa de los famosos México?

La gala de nominación en La casa de los famosos México generó sorpresa en los habitantes, pues ‘la Jefa’ organizó una dinámica diferente a la hora de las nominaciones. Dicha dinámica pedía a los habitantes votar por tres de sus compañeros de ‘La casa’, otorgando tres votos a uno, dos votos a otro y por último un solo voto a otro habitante.

A pesar de la estrategia pensada por ‘Guana’ a lo largo de esta semana, el ‘cuarto Día’ fue el más afectado por la nominación hecha por Facundo, ya que fue el único de su cuarto en votar por los de ‘Noche’.

Después de toda esta situación, los habitantes que se encuentran nominados en la sexta semana y están en peligro de abandonar La casa de los famosos México, son:

Facundo (Día)

Dalílah Polanco (Día)

Shiky (Día)

Aarón Mercury (Noche)

Abelito (Noche)

¿De qué trató la prueba del robo de salvación en La casa de los famosos México 2025, hoy 4 de septiembre?

Se especula que la prueba para definir a los finalistas que lucharán por el robo de salvación en ‘La casa de los famosos México’, comenzará a las 22:00 horas, en vivo por ViX+ y Canal 5.

Es importante recordar que en la última ocasión fueron tres los habitantes que compitieron por la salvación, luego de que ‘la Jefa’ introdujera el ‘Elevador del destino’, en el que Alexis Ayala venció a Facundo hace una semana.

Se rumora en redes sociales que esta dinámica regresará el día de hoy, por lo que habrían nuevamente dos retadores para robar la salvación.

¿Quiénes son los finalistas del robo de salvación en La casa de los famosos México hoy 2025, hoy 4 de septiembre?

Información en desarrollo...

