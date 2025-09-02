Aldo de Nigris explota vs Facundo y Shiky por broma pesada a Elaine Haro en La casa de los famosos México

En “La casa de los famosos México”, la convivencia entre los participantes siempre genera momentos de tensión, pero este fin de semana una broma pesada generó que Aldo de Nigris reclamara. Shiky.

Este fin de semana, Shiky, Facundo y Dalilah Polanco le jugaron una pesada broma a Elaine Haro, lo que provocó la molestia de Aldo de Nigris. La idea surgió del conductor español, quien propuso echarle agua fría a la actriz mientras se bañaba.

¿Qué broma le jugaron Shiky, Facundo y Dalilah Polanco a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Todo comenzó cuando Shiky propuso verter agua fría sobre Elaine Haro mientras se bañaba. Aunque Facundo dudó inicialmente en participar, Shiky lo convenció y solicitó el apoyo de Dalilah Polanco para abrir la puerta de Elaine Haro para en el momento de la broma

La broma consistía en colocar hielos y agua en un recipiente y tirárselos mientras estaba en la ducha, situación que generó preocupación entre algunos compañeros y el público.

Elaine Haro esalla contra Facundo, Shiky y Dalilah Polanco por la broma del agua fría. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Elaine Haro ante la broma de Facundo, Shiky y Dalilah Polanco?

Al salir de la regadera, Elaine Haro mostró su enojo y reclamó de inmediato: “¡Hijos de p***! ¿Quién fue? Esto no se va a quedar así”.

En redes sociales, varios usuarios también expresaron su descontento con la broma, comentando: “No estaban bien vendados de los ojos, ¿qué onda? Ella no se lleva así con ellos, no se vale, qué incómodo” y “No es una broma si hay abuso de intimidad”.

Hasta el momento ‘la Jefa’ de ‘La casa de los famosos México’ no se ha pronunciado ante la broma.

¿Qué le dijo Aldo de Nigris a Shiky y a Facundo por broma a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Antes de que hicieran la broma, Aldo de Nigris preguntó a Facundo y a Shiky para quien era la broma, al escuchar que era para Elaine mientras se bañaba, expresó: “Pero si se está bañando está de la ver.. ¿no?”

Aldo de Nigris no dudó en confrontar a Shiky por el plan, señalando que este tipo de bromas podían exponer a Elaine sin su consentimiento.

Aldo recalcó que, aunque entre ellos este tipo de bromas podría ser tomado a la ligera, con Elaine Haro la situación se volvía delicada debido a la posibilidad de ser captada sin ropa frente a las cámaras.

“Si me estoy bañando yo, pues no hay ped*, pero si es Elaine está cabr**, pinch* broma está de la ver**. Si estoy yo y estoy desnudo X, me vale (…) No pues cada quien, aquí les dijimos que está de la verg*, está culer*, que te prendan la cámara cuando te estés bañando”, dijo Aldo, molesto.

Facundo, Shiky y Dalilah le hacen broma Elaine Haro en La casa de los famosos México; Aldo de Nigris responde. / Instagram

¿Qué reacción tuvo Shiky cuando Aldo de Nigris le reclamó por la broma a Elaine Haro?

Shiky respondió intentando minimizar la situación, asegurando que se cubrió el rostro y que las cámaras no captarían a Elaine Haro desnuda, debido que anteriormente se ha hecho esa misma broma en diferentes temporadas.

“Estaba desnuda, pero no va salir eso, ya se ha hecho no pasa nada, ya se ha hecho”, dijo, tratando de calmar la tensión.

Sin embargo, Aldo insistió en que la broma era inapropiada y que la privacidad de Elaine debía ser respetada. Incluso Mar Contreras y Guana participaron en la conversación, respaldando la postura de De Nigris.

El episodio no pasó desapercibido en redes sociales, donde los seguidores criticaron la broma y consideraron que invadía la privacidad de la actriz, generando un debate sobre los límites en los realities.

