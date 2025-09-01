¿Facundo y Alexis Ayala se agarraron a golpes en La casa de los famosos México? Reportan censura de cámaras

La eliminación de Mariana Botas de ‘La casa de los famosos México’ 2025 causó total revuelo entre los habitantes del reality, tanto que Facundo y Alexis Ayala, habrían tenido una supuesta pelea, lo cual habría llevado a que la producción, supuestamente, censurara las cámaras del 24/7 de Vix. ¿Qué sucedió?

Cabe señalar que Alexis Ayala y Facundo han protagonizado diversos desencuentros en lo que va de la competencia en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Incluso, el conductor y comediante señaló al actor, de 60 años, de ser “agresivo” con la mayoría de sus compañeros de ‘La casa’, lo cual reprueba contundentemente.

Alexis Ayala y Facundo discuten en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cómo fue el posicionamiento entre Facundo y Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

La noche del pasado domingo 31 de agosto se llevó a cabo una intensa gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sin embargo, antes de conocer que Mariana Botas sería la habitante que abandonaría la competencia, Facundo y Alexis Ayala protagonizaron un tenso momento en el posicionamiento.

Facundo se posicionó frente a Alexis y le dijo:

“Eres agresivo con todos los del cuarto Día, cuando hay gritos o violencia, estás tú metido. Tu personaje está chido, pero mal vibra la casa. Hasta he visto cómo presionas a los de tu equipo para que no se junten con nosotros”. Facundo

Incluso, el conductor le recordó la que consideró una “amenaza” por parte de Alexis, mientras sostenían una plática días antes de la gala de eliminación.

Facundo se posicionó frente a Alexis Ayala en la gala de eliminación de La casa de los famosos México. / YT: La casa de los famosos México

“Siempre he sido muy carrilludo con la gente y hay una indicación cuando digo: ‘Ya gané’. Cuando me dices que ya gané un pase al callejón de los madra… y espero que puedas encontrar algo de valor en lo que te digo”, agregó.

Ante esto, Alexis no tardó en contestarle:

“Estás hablando de que eres bueno, no sé qué te da la calidad o el valor moral para poder calificar a una persona. Me dijiste que tenía un corazón malo y es tan bueno que tiene garra. ¿Sabes lo que veo en ti? El corazón de una hiena. También dijiste que quien no merecía vivir era Aarón y eso no lo dice alguien de un buen corazón”. Alexis Ayala

Eso no es todo, Mariana Botas también le señaló en el posicionamiento que no lo dejaría que siguiera con “faltas de respeto” hacia su persona. A lo que Ayala puntualizó que lo que decía Facundo y ella se trataría de una campaña de desprestigio en su contra.



Así fue el momento:

¿Censuraron las cámaras de La casa de los famosos México por pelea de Alexis Ayala y Facundo?

Luego de la eliminación de Mariana Botas, los habitantes habrían dejado claro que la tensión estaría al rojo vivo. Incluso, Facundo y Alexis Ayala protagonizaron un conflicto en ‘La casa de los famosos México’ 2025 que pasó de un cruce de palabras a un momento de gran tensión. Se especula que, presuntamente, estuvieron punto de rozar una posible confrontación física dentro del reality show.

En pleno momento de tensión, Alexis Ayala mencionó la existencia de una presunta campaña de desprestigio impulsada por sus rivales, lo que provocó la evidente molestia de Facundo.

Alexis Ayala y Facundo discutieron tras la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México.

Por esta razón, el comediante no tardó en responder: “No digas mam.. de campañas de desprestigio”.

Alexis respondió: “No estoy hablando contigo”.

Facundo replicó: “Yo sí estoy hablando contigo, no hay una campaña de desprestigio, güey”.

Así fue el momento:

Tras este tenso momento, los usuarios señalaron que la plataforma de ViX “se cayó”, lo que generó sospechas de que pudo haberse producido un conflicto más serio entre los dos participantes. Es decir, que ambos, supuestamente, habrían llegado a la agresión física. Estos fueron algunos comentarios:

“Apenas me entero que fue error general yo le prendí y apagué como 4 veces”,

“¿Entonces se agarraron a golpes? Alexis estaba muy agresivo después del posicionamiento de Facundo”

“Creo que la producción decidió apagar las cámaras porque se fueron a los madra…”

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de que esta versión sea cierta, las redes sociales de ‘La casa de los famosos México’ no se han pronunciado con respecto a estas especulaciones. Por esta razón, todo quedó puntualmente en calidad de RUMOR.

Cabe recordar que hoy, lunes 1 de septiembre, se llevará a cabo la prueba del líder en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Esta noche, a través del Canal 5 a las 22 horas, se dará a conocer quién logrará obtener la inmunidad y disfrutar de la suite del líder. ¿Será de cuarto Noche o cuarto Día?