¡Tragedia en La casa de los famosos México! Vidente predice que querido habitante sufrirá un infarto

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha dado mucho de qué hablar entre televidentes y usuarios en redes sociales por las polémicas de todos los habitantes del reality. Ahora, causó total revuelo la reciente predicción de Ramsés vidente. El pitoniso señaló que un participante podría sufrir un infarto.

La tensión entre los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025 está al rojo vivo. En esta ocasión, lo que posiblemente causaría total revuelo sería que un habitante del reality, supuestamente, podría presentar complicaciones de salud durante su estancia, según contó Ramsés vidente, lo cual encendió las alarmas entre los fans del programa.

¿Qué habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025 podría sufrir un infarto?

Las recientes declaraciones de Ramsés vidente dejaron conmocionados a los fans de ‘La casa de los famosos México’ 2025. El pitoniso compartió en sus redes sociales la predicción de que Alexis Ayala, supuestamente, podría sufrir un desmayo o un infarto en medio de su estancia en el reality.

A través de la cuenta de espectáculos de ‘X’ de @LaPortadaAI1, dieron a conocer que Ramsés vidente predijo las supuestas complicaciones de salud que sufriría Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’ en su tercera temporada.

“El vidente @ramsesvidente7 Predice que Alexis Ayala, se puede desmayar o sufrir un infarto en La casa de los Famosos México”, se lee en la publicación.

Aunque no compartieron sus declaraciones puntuales, el pitoniso sí reposteó la publicación de la cuenta de ‘X’ antes mencionada, lo que confirmaría que sí lanzó dicha predicción.

Como era natural, las reacciones en redes sociales no tardaron en hacerse presentes en la publicación. La mayoría de los cibernautas quedaron conmocionados con dicha información, dado que Ramsés ha sido considerado como uno de los videntes más acertados en sus predicciones de la industria del espectáculo. Estos fueron algunos comentarios:

“ Es muy explosivo mi tía la matizada, pero ojalá no pase nada”,

Es muy explosivo mi tía la matizada, pero ojalá no pase nada”, “Duerme demasiado, yo a veces pienso que si no estará medicado”,

“Ay yo no soy vident,e ni nada pero tambien lo he pensado eso del infarto”,

“Ojalá que no. Pero si es verdad que debe cuidarse, el dice que no pero si se engancha, hace muchos corajes y eso es malo para el corazoncito”.

Al momento, Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, no se ha pronunciado a las recientes predicciones de Ramsés vidente sobre la posible complicación de salud del actor en medio de su participación en el reality.

Cabe destacar que científicamente, no es posible predecir una situación así, aunque estudios médicos de rutina pueden determinar alguna predisposición del cuerpo a presentar algunas condiciones o revelar las existentes. Por esto, las predicción del vidente es solo una especulación y guarda la calidad de rumor.

¿Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025, sufrió un infarto?

En una entrevista en el pódcast de ’N+’ con Álvaro Cueva, Alexis Ayala relató que sufrió un infarto en junio de 2018, mientras se encontraba en Acapulco en plena visita a su hija menor. El actor confesó que experimentó “todos los síntomas”.

“A mí me dieron todos los síntomas. Estaba haciendo mucho ejercicio y estaba haciendo esos rebotes brutales que da la tiroides. Entonces estaba haciendo mucho ejercicio y por eso aguanté el infarto. Me levanté a nadar y a las 2 de la tarde me empecé a sentir muy mal del estómago. Nos fuimos del restaurante y empecé a volver del estómago y me dolió mucho el lado derecho del hombro; empecé a sudar”, dijo Alexis.

Además, confirmó que ese evento fue uno de los problemas de salud más graves que ha enfrentado. Alexis aseguró que dicho infarto lo marcó tanto física como emocionalmente, lo que lo llevó a replantear su estilo de vida.

“Sonó el teléfono y yo contesto, ya me sentía mal y no podía sostenerme en pie. Tenía el pecho sumido, contesté y dije: ‘Necesito un médico urgente, me está dando un infarto’. El infarto es de las pocas cosas que la persona sabe que se está muriendo; te llenas de un miedo indescriptible y los dolores son raros... Sí me cambió mucho la vida. Estuve muy cerca de no estar sentado aquí hoy. Creo que la vida es muy bonita y hay que vivirla como si fuera el primer día de nuestra vida”, concluyó Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México’.

