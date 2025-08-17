Cinthia Aparicio: Entre lágrimas reveló que teme que su esposo, Alexis Ayala, pierda la vida, VIDEO
Cinthia Aparicio no pudo contener las lágrimasal decir que teme perder a su esposo Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México. ¿Por? ¡Te contamos!
En redes sociales ha resurgido un video de Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México, y su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, que muestra un instante cargado de emociones. La escena llamó la atención por que ella reveló que teme perderlo, ¿está enfermo? Te contamos que dijo Cinthia y por qué tiene miedo de perder a Alexis.
¿Qué pasó en el video entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?
En el clip, Alexis Ayala, de 58 años, mira a su esposa y le pregunta directamente: “¿Cómo te ves conmigo en 20 años?”. Cinthia Aparicio, de 32 años, intenta sonreír, pero rápidamente se cubre el rostro y comienza a llorar. Ante esto, Ayala se acerca para abrazarla y reconfortarla, buscando entender qué había detonado su reacción.
La actriz le responde con una frase que conmovió a muchos: “Perderte”. Acto seguido, explica que es consciente de que, con el paso de los años, podrían llegar limitaciones físicas o de salud que les impidan realizar ciertas actividades juntos, lo que considera un escenario difícil.
@cmediaoficial Por esta razón Cinthia lloró en su podcast :( #isugarmysugar #cmediaoficial #cinthiaaparicio #alexisayala #podcast ♬ sonido original - Cmed+a
¿Cómo ha sido la relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?
Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en el medio artístico y formalizaron su relación en 2023, primero con un compromiso civil en junio y posteriormente con su boda religiosa el 3 de noviembre en la Basílica de Guadalupe. El evento reunió a familiares cercanos y a reconocidos actores como Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Sergio Mayer, Issabela Camil, Salvador Zerboni y Gibrán Rico.
Desde entonces, han compartido momentos de su vida en redes sociales, incluyendo conversaciones espontáneas como la que ahora se viralizó. A pesar de las diferencias generacionales, ambos han expresado que su relación se basa en el respeto y el apoyo mutuo, incluso frente a escenarios futuros que reconocen como inciertos.
¿Por qué la respuesta de Cinthia Aparicio causó empatía en redes sociales?
El diálogo entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio expuso una conversación realista sobre el envejecimiento y las implicaciones que la diferencia de edad podría tener en su vida de pareja. Aparicio señaló que, aunque sabe que la convivencia en 20 años puede volverse “difícil y complicada”, prefiere estar con Ayala que no estar con él. Incluso, entre risas, reconoció que a veces no se soportan, pero que eso forma parte de cualquier relación.
Ayala coincidió en que todas las parejas atraviesan momentos en los que la tolerancia se pone a prueba. Para muchos usuarios, la charla resultó conmovedora por la forma directa y sin adornos en que abordaron un tema que normalmente se evita.