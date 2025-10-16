Papá de Abelito enojado, ¿Aranza Salazar, su nuera, está detrás del conflicto? El influencer responde

Abelito, exparticipante de La casa de los famosos México 2025, rompió el silencio y abordó los rumores que circulan sobre la tensión familiar que captó la atención de todos. Entre sus declaraciones, el influencer explicó por qué su papá se encuentra enojado, ¿acaso es por la relación con su novia, Aranza Salazar?

Con un tono directo, divertido y sin rodeos, Abelito aclaró los detalles detrás de la polémica que ha generado comentarios y especulaciones en redes sociales.

El señor Abel mostró su enojo tras la final del reality, dejando a todos preguntándose si se trataba de Aranza Salazar. / Foto: FB/La casa de los famosos México

¿Por qué está enojado el papá de Abelito?

Abelito aclaró la razón detrás del enojo de su papá. Según el joven, el malestar de su padre tiene que ver con su deseo de mantenerse activo en los medios y compartir sus propias historias con el público y no habló respecto a la supuesta molestia que tiene don Abel con Aranza Salazar.

“Mi mamá y a mi papá les dieron mucho apoyo, quiero comunicarme con ellos para ver cómo toman las cosas, porque para ellos también es algo nuevo, me da pendiente por algún comentario”, mencionó Abelito durante un encuentro con medios de comunicación, dejando en claro que el enojo no está relacionado con su vida sentimental.

El joven agregó: “Mi papá sigue bien encabronado, pero porque no lo he traído, el viejo quiere seguir acá en los medios y en la faranduleada, dice que quiere abrir sus redes para platicar sus historias. Le digo ‘Vamos viendo y vas a ver que ahí viene el apoyo machín’”, detallando que su padre solo busca continuar su presencia mediática y conectar con el público de manera directa.

Rumores y tensión familiar: Abelito aclara los motivos del malestar de su papá. / Foto: FB/La casa de los famosos México

¿El papá de Abelito sigue enojado por La casa de los famosos México 2025?

Tras la final de La casa de los famosos México 2025, Abelito reveló detalles de la reacción negativa de su papá ante su tercer lugar y en medio de rumores de distanciamiento con su novia Aranza Salazar.

El joven explicó con humor que su padre esperaba más recompensas tras el esfuerzo mostrado en el reality show de la ‘casa más famosa de México’.

“Mi papá ya se había comprado unas vacas y un rancho, nah, mentira. El viejón cree que es por el esfuerzo que se hizo y pues todos le van a su gallo, luego también hay inversiones y gastos en qué pagar”, comentó Abelito, dejando entrever que la molestia de su padre estaba ligada más a temas de finanzas y expectativas que a su desempeño dentro del programa.

¿El papá de Abelito enojado por la novia del influencer? / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre la novia y el papá de Abelito?

Javier Ceriani, conductor de espectáculos, reveló anteriormente que la reacción del padre del influencer no se limitó al resultado del reality show, tal como se sugirió en redes sociales. El argentino mencionó que tendría que ver por el presunto “obscuro pasado” de la novia del creador de contenido.

“El enojo del papá de Abelito cuando queda en tercero (en La casa de los famosos México 2025) tenía que ver con la presencia de su novia, pero también estaba molesto porque la dejaron saludar ahí y después como que la corrieron”, explicó el presentador.

Ceriani añadió que Aranza Salazar presuntamente tendría un pasado complicado: “Lo que habría pasado es que la novia había trabajado en Saltillo y él la rescató; trabajó en un tugurio, digamos, vendía caricias en un botanero de Saltillo y tenía una doble red social donde se promovía con servicios corporales, el que entienda, entienda”.

