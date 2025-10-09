Abelito se pronuncia a la reacción y el estado de salud de su papá tras final de La casa de los famosos México

Abelito habló sobre su salud y la reacción viral de su padre, Abel Sáenz, luego de que el carismático influencer quedó en tercer lugar en la final de La casa de los famosos México 2025. El influencer originario de Zacatcas terminó con los rumores sobre la salud de su padre y aprovechó para dar a conocer cómo se encuentra tras el final del reality show. Además, se pronunció con respecto a la polémica reacción que tuvo por el lugar en el que quedó en la competencia. ¿Sí se molestó?

Abelito quedó en tercer lugar en La casa de los famosos México 2025, lo que provocó la molestia de su padre. / Foto: FB/La casa de los famosos México

No te pierdas: ¿Abelito termina su amistad con Aldo de Nigris tras reconciliación con Yetus Prime? Su reacción causa revuelo

¿Qué le pasó al papá de Abelito, exparticipante de La casa de los famosos México 2025?

El rostro de Abel Sáenz, padre de Abelito, reflejó decepción al conocer que su hijo quedó en tercer lugar en la final de La casa de los famosos México 2025. Durante la transmisión, incluso movió la cabeza en señal de negación, mientras Abelito recibía el abrazo de su mamá, Cristina, y de su novia, Aranza Salazar, en un momento que se volvió viral captó la atención de los espectadores.

Posteriormente algunos medios nacionales afirmaban que don Abel Sáenz tuvo complicaciones en su salud y tuvo que recibir atención médica de manera inmediata. Esto lo reveló Pablo Chagra en La Mejor FM.

“El papá de Abelito se puso no enojado, lo que le sigue, al grado que tuvieron que llegar los paramédicos. Se ofuscó, digamos. Empezó a pegarse con la mano en la cabeza, como Belinda con la manzana —no al grado de lastimarse—, pero no sé si le subió o se le bajó la presión; llegaron las chicas de paramédicos a revisarlo”, dijo Pablo.

¿Qué pasó entre la novia y el papá de Abelito?

Asimismo, Javier Ceriani, conductor de espectáculos, señaló que la reacción del padre del influencer no se limitó al resultado del reality show, tal como se sugirió en redes sociales. El argentino mencionó que tendría que ver por el presunto “obscuro pasado” de la novia del creador de contenido.

“El enojo del papá de Abelito cuando queda en tercero (en La casa de los famosos México 2025) tenía que ver con la presencia de su novia, pero también estaba molesto porque la dejaron saludar ahí y después como que la corrieron”, explicó el presentador.

Ceriani añadió que Aranza Salazar tendría un pasado complicado: “Lo que habría pasado es que la novia había trabajado en Saltillo y él la rescató; trabajó en un tugurio, digamos, vendía caricias en un botanero de Saltillo y tenía una doble red social donde se promovía con servicios corporales, el que entienda, entienda”.

Abelito era uno de los participantes más populares de La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/La casa de los famosos MéxicoFoto: FB/La casa de los famosos México

No te pierdas: ¿Aldo de Nigris se arrepintió de compartir su premio con Abelito tras ganar La casa de los famosos México 2025?

¿Qué dijo Abelito sobre la reacción de su papá en la final de La casa de los famosos México y cuál es su estado de salud?

Abelito habló sobre la reacción de su padre tras conocer que quedó en tercer lugar en la final de La casa de los famosos México 2025, y aprovechó para aclarar los rumores sobre su salud. ¿Se puso grave en medio de la euforia del reality?

En declaraciones a Todo para la mujer, programa de radio de Maxine Woodside, el influencer contó: “Ayer todavía estaba recibiendo llamadas de que mi papá se había infartado por el coraje, imagínate”.

El influencer explicó cómo vivió su padre el resultado: “Me dijo: ‘Obviamente que todos quieren que gane su gallo, entonces cuando ves el resultado hay veces que no te gusta. Lejos de hacer coraje pues fueron sentimientos encontrados, tristeza, decepción, porque no ganó su gallo’”.

Finalmente, Abelito destacó la normalidad de la reacción de su papá, pues él quería que el influencer quedara en primer lugar, el cual ganó Aldo de Nigris: “En su momento se quedó triste, fue más tristeza que enojo y es válido, no lo juzgo”.

Con estas palabras, Abelito buscó poner fin a los rumores sobre un supuesto ataque al corazón de su padre, aclarando que su reacción fue una mezcla de tristeza y decepción, pero nunca de enojo desmedido que afectara su salud.

Aldo de Nigris y Abelito fueron el ‘bromance’ más popular en La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/La casa de los famosos México

No te pierdas: ¿‘La Mole’ se burla de Abelito? Lanza ácido ‘chiste’ tras su tercer lugar en ‘La casa de los famosos México’