¿Aldo de Nigris se arrepintió de compartir su premio con Abelito tras ganar La casa de los famosos México 2025?

Tras ganar La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris se convirtió en tendencia por su emotivo gesto hacia su compañero Abelito. El creador de contenido desató una ola de comentarios en redes sociales al prometer frente a millones de televidentes que compartiría su premio con su amigo del alma. Sin embargo, apenas unas horas después, el propio Aldo cambió su versión y reveló que sus planes con el dinero serían otros, lo que generó polémica entre los seguidores del reality.

Tras victoria de Aldo de Nigris se corrieron rumores de filtraciones sobre el ganador de La casa de los famosos México / Especial

¿Aldo de Nigris realmente quería compartir su premio con Abelito en La casa de los famosos México 2025?

La final de La casa de los famosos México 2025 dejó a todos con el corazón en la mano. Aldo de Nigris, el creador de contenido regiomontano, se coronó como el gran ganador del reality show más polémico del año, tras acumular más de 19 millones de votos. Pero lo que realmente conmovió a la audiencia fue su emotiva reacción al enterarse del resultado… y lo que dijo después.

Entre lágrimas y abrazos, Aldo soltó una frase que hizo llorar hasta a Galilea Montijo: “Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”. El comentario fue tan genuino que muchos pensaron que el premio millonario se dividiría entre los dos amigos inseparables del show.

Abelito, quien quedó en tercer lugar, fue uno de los favoritos del público por su carisma y autenticidad. La dupla que formó con Aldo fue clave para que ambos llegaran tan lejos en la competencia. Por eso, cuando Aldo dijo que quería compartir el premio, las redes explotaron en aplausos y memes celebrando su nobleza. Pero la historia dio un giro inesperado.

¿Por qué Aldo de Nigris cambió de opinión sobre compartir el premio con Abelito tras ganar La casa de los famosos México 2025?

Minutos después de apagar las luces de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris reveló a Marie Claire que ya tenía planes definidos para el dinero dando prioridad a su familia y en ningún momento mencionó a Abelito.

“Voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, ir de viaje más y a ver ahí a dónde me voy con el Rambo, que es mi perro” Aldo de Nigris

Estas palabras encendieron las redes sociales, donde cientos de usuarios le recordaron su promesa en televisión nacional y se preguntaron si se había arrepentido o si simplemente fue una emoción del momento. Algunos comentarios en redes fueron directos:



“¿Qué pasó? Dijo que lo quería compartir con Abelito… ¿ya se le olvidó?”

“No que la mitad para Abelito, ¿para todo eso alcanza?”

“Ganó alguien sin talento, mil veces era mejor Abelito o Dalilah”.

¿Abelito rechazó el dinero del premio que Aldo de Nigris le ofreció después de salir de La casa de los famosos México 2025?

El reencuentro entre ambos se dio pocas horas después en el programa Hoy, donde los dos fueron invitados para hablar sobre su experiencia en el reality. En el matutino de Televisa, Aldo aclaró que sí habló con Abel sobre dividir el premio, pero su amigo se negó rotundamente. “Sí lo hablé con mi compa terminando, pero nomás que no quiere mi compa”, explicó el ganador ante los conductores.

Sin embargo fue en la conferencia de prensa entre el ganador de La casa y los finalistas, que Abelito tomó la palabra y dejó ver la verdadera razón de su negativa, sorprendiendo a todos con un mensaje lleno de cariño.

Abelito “Me estremezco. Mi compadre demuestra por qué es el número uno. Si se lo preguntan, ahí está la respuesta: por su corazón noble, su amabilidad… es un tipazo por donde lo vean. La verdad, cuando me dijo lo del dinero, le respondí: ‘¿Qué pasó, viejo?’. La neta, yo digo que bien merecido, bien ganado. Es totalmente merecedor de ese premio. Tiene una misión que cumplir con ese dinero: comprarle una casa a su mamá, y así va a ser. Yo no quiero nada, porque con el simple hecho de haberlo conocido en La casa y que la vida me lo haya puesto en ese momento y en esa circunstancia, ya salí ganando. Y hasta siento que le debo al viejo. Del premio, no voy a recibir ni un centavo”

La reacción del público ha sido dividida. Mientras algunos aplauden la sinceridad de Aldo al querer usar su premio para su madre, otros lo acusan de haberse “echado para atrás” con la promesa que hizo frente a las cámaras.

Sin embargo, la dupla demostró que su amistad va más allá del dinero. Aunque Aldo ya tiene otros planes para el premio, el gesto de querer compartirlo y la respuesta de Abelito dejaron claro que lo que construyeron en La casa de los famosos México ¡no se compra con dinero!

