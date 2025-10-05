¿Quién es Jaime Támez? El padre de Aldo de Nigris habitante de La casa de los famosos Famosos México

En la recta final de La casa de los famosos México, los sentimientos están a flor de piel y las sorpresas familiares han marcado momentos inolvidables dentro del reality. Uno de los instantes más emotivos se vivió cuando el habitante Aldo De Nigris recibió una carta inesperada de su papá, Jaime Tamez, cuyas palabras lograron arrancarle lágrimas frente a las cámaras ya millones de televidentes.

El gesto rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, pues el hombre detrás de este mensaje suele mantenerse lejos de los reflectores. La carta no solo mostró el lado más vulnerable de Aldo, también despertó la curiosidad de la audiencia sobre la vida del padre del influencer regio, alguien que, a diferencia de la mediática familia de Nigris, se ha mantenido preferido con un perfil discreto.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris, habitante de La casa de los famosos México?

Jaime Tamez es originario de Monterrey, Nuevo León, y ejerce como abogado. Aunque pertenece a la conocida familia de Nigris, siempre ha optado por mantenerse al margen de la fama, el fútbol y el mundo de las redes sociales. Su aparición en televisión ha sido mínima, salvo en ocasiones especiales cuando ha enviado mensajes de apoyo a sus hijos.

La relación con la madre de Aldo, Leticia de Nigris, ha sido parte de la historia familiar. Ambos estaban casados, pero con el tiempo tomaron caminos separados. El divorcio no estuvo exento de un proceso legal por la custodia de sus hijos, un tema que los hermanos de Nigris han compartido públicamente en entrevistas y pódcasts.

Según declaraciones de Alex de Nigris, hermano de Aldo, tras la separación, Aldo y él se fueron a vivir con su papá, mientras que su hermana Andrea permaneció junto a su madre y su abuela, doña Alegría. Con el paso de los años, los lazos familiares se han fortalecido, y hoy en día la relación entre Jaime y Leticia es estable, lo que ha permitido una convivencia más cercana entre todos.

Aldo de Nigris y su papá Jaime Temez / Captura de pantalla

¿Qué decía la carta que recibió Aldo De Nigris en La casa de los famosos México de su papá?

Previo al anuncio del sexto lugar de la competencia, Aldo de Nigris fue el primer participante en recibir una carta de un familiar. Al iniciar la lectura, el influencer sonriendo, pero conforme avanzaba en las líneas, la emoción fue creciendo hasta hacerlo llorar frente a sus compañeros.

La carta de Jaime Tamez fue breve, pero cargada de sentimiento. En ella, el abogado le recordaba a su hijo lo orgulloso que está de sus logros, además de alentarlo a seguir adelante en la recta final del reality. Aunque las palabras fueron breves, el momento quedó grabado en la memoria de los seguidores por la reacción sincera de Aldo.



Te mando un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga siempre. Con cariño, tu señor padre.” Carta de Jaime Temez a Aldo de Nigris “Te escribo esta carta solo para decirte que eres una persona muy importante en mi vida. Estoy muy agradecido con Dios y con la vida por todos los momentos hermosos que hemos compartido. Me siento muy orgulloso de ti.Eres un excelente hijo y te quiero con todo mi corazón. Espero que logres todas tus metas y verte en la final de La casa de los famosos México. Lo estás haciendo espectacular.Te mando un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga siempre. Con cariño, tu señor padre.”

¿Cómo es la relación actual de Aldo De Nigris con su papá Jaime Temez?

La relación entre Aldo y Jaime Tamez ha sido clave en la vida del influencer regional. Aunque en su infancia enfrentó la separación de sus padres, el vínculo con su padre se ha mantenido sólido. En varias ocasiones, Aldo ha reconocido públicamente el apoyo que ha recibido de él, así como la cercanía que ha mantenido a lo largo de los años.

Hoy en día, la dinámica familiar ha cambiado para bien. La convivencia entre ambos padres es más cordial y, según Aldo, tanto él como sus hermanos valoran profundamente el esfuerzo que cada uno hizo para sacarlos adelante. Incluso, en entrevistas recientes, Aldo confesó que uno de sus mayores deseos al salir del reality es comprarle una casa nueva a su madre como muestra de agradecimiento por todo lo que le ha dado.

