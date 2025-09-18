¿Hermana de Aldo de Nigris defendió a Mariana Botas tras su pleito con doña Lety? “Tú no eliges a tu familia”

Aldo de Nigris se ha ganado el cariño del público en La casa de los famosos México. Sin embargo, las polémicas protagonizadas por su abuela, doña Lety, y por su tío Poncho de Nigris podrían afectar su popularidad entre los fans. No obstante, la hermana del integrante del team Noche se pronunció a todas estas controversias y lanzó una contundente petición. ¿Defendió a Mariana Botas de su abuela, doña Alegría?

¿Qué dijo Evelyn “la Mamita” Hernández sobre Poncho de Nigris?

Recientemente, Evelyn “La Mamita” Hernández lanzó fuertes declaraciones contra Poncho de Nigris, luego de que él la amenazara con darle “un cachetadón” por hablar mal de Aldo por su participación en el reality.

La influencer criticó el discurso de Aldo de Nigris al asegurar que quiere crear empatía diciendo que quiere ganar para comprarle una casa a su mamá:

“Por lógica, comparen mis vistas de mi canal de YouTube, y comparen las vistas de sus canales de ellos. De aquí, apoyo a mi familia, mantengo a mi mamá, a mis posibilidades, no la traigo haciendo videos. Tengo mi negocio, me compré mi casa y camioneta y no ando causando lástimas… Sí tienen dinero, ¿ustedes creen que no les alcanza?”, dijo Evelyn.

Al mismo tiempo, doña Lety acusó a Mariana Botas de haberla humillado y ofendido durante su visita a La casa de los famosos México en la dinámica de “congelados”, cuando acudió a ver a su nieto.

Evelyn ‘La Mamita’ encendió las redes al responder con insultos a Poncho de Nigris. / IG

¿Qué pasó entre doña Lety y Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Por su parte, Mariana Botas desmintió a doña Lety, asegurando que jamás la insultó, aunque sí la confrontó por haberla llamado “desgraciada” cuando ella estaba encerrada en la casa. Además, la actriz recordó que fue la propia doña Alegría quien hizo comentarios sobre su cuerpo y físico durante su participación en el reality.

“No voy a permitir que me difamen. Se acercó a saludar. Le dije: ‘oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada’ (Me dijo) ‘No, ¿cómo crees? Es que tú dijiste que mi Aldito tenía déficit de atención’. Le dije: ‘sí, no estuvo bien, yo también tengo’, (Me respondió): ‘No, es que ya se está volviendo loco allá dentro…No, fue de broma’ y hasta me dio una palmadita. Le di las gracias y me fui, pero que diga que la insulté y que ponga en sus historias que soy una estúpida y grosera, pues no lo voy a permitir”, comentó Mariana Botas.

Tras las controversias, fans de Aldo de Nigris han criticado a Poncho de Nigris y a doña Lety, algunos internautas aseguran que podrían estar manchando la participación del joven, quien hasta el momento sigue como uno de los favoritos.

Doña Lety llama estúpida a Mariana Botas. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Andrea de Nigris sobre el apoyo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

En medio de la polémica entre doña Lety y Mariana Botas, Andrea de Nigris, hermana menor de Aldo, prefirió mantenerse al margen de ese conflicto, aunque sí pidió al público que no juzgue a su hermano por los comentarios o actitudes de otros integrantes de su familia.

“He visto comentarios como: ‘Por este motivo ya no voy a apoyar a Aldo’. Yo solo les digo que lo juzguen por lo que él ha hecho o dicho, porque tú no eliges a tu familia”, expresó Andrea.

Andrea de Nigris, hermana de Aldo de Nigris pide a fans que no lo juzguen por las polémicas de su familia. / Redes sociales

Asimismo, consideró injusto que se señale a su hermano por situaciones que no le corresponden: “A la familia se le aprende lo bueno y lo malo, pero júzguenlo por él. Se me hace un poco injusto que lo juzguen por cosas que ni ha dicho ni ha hecho”.

Andrea también reflexionó sobre la exposición pública de los conflictos familiares: “Todas las familias tienen problemas, la diferencia es que la mía se ha hecho pública. Uno no elige a su familia, pero sí puede tomar lo bueno de ella. Mi abuela, por ejemplo, tiene cosas muy buenas: es trabajadora, protectora, pero también tiene defectos y de eso se aprende. Obviamente, no porque tu familia sea de cierta manera tú te vas a convertir en lo mismo; con criterio, uno procesa las cosas para hacerlo mejor”.

¿Quién es Andrea Tamez de Nigris, hermana de Aldo de Nigris?

Andrea Tamez de Nigris es la hermana menor de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México. Nació en Monterrey, Nuevo León, tiene 22 años y ha comenzado a ganar fama por su cercanía con la familia y su papel de apoyo a Aldo durante el reality.

Andrea combina su carrera como modelo con estudios en nutrición. Además, es emprendedora y ha creado su propia marca de joyería, ATD Jewelry, y una línea de velas artesanales llamada Aura Candles. En redes sociales comparte tips de estilo de vida, bienestar, moda y su día a día, consolidándose como influencer.

Recientemente, se pronunció sobre las polémicas familiares que han envuelto a su hermano, pidiendo a los fans que juzguen a Aldo por sus propias acciones y no por comentarios de otros miembros de la familia, como su abuela doña Lety o su hermano Poncho. Andrea enfatizó que todos los hogares tienen conflictos, pero cada persona decide qué aprender de ellos

