Mariana Botas explota vs abuela de Aldo de Nigris tras denunciar humillación en La casa de los famosos México

La polémica no solo se vive dentro de ‘La casa de los famosos México 2025’. Y es que, tras haber entrado al show para una dinámica de ‘Congelados’, doña Lety Guajardo dijo haber sido humillada por una persona que estaba en el set de la gala. Si bien nunca mencionó nombres, Mariana Botas consideró que era un ataque en su contra, por lo que no dudó en confrontarla, ¿qué pasó?

¿Doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, fue humillada en ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de un video para redes sociales, doña Lety Guajardo, apodada cariñosamente por el público como ‘doña Alegría’, contó que todos los que estaban en el foro de ‘La casa de los famosos México’ la trataron muy bien, a excepción de una persona.

Sin decir nombres, la también madre de Poncho de Nigris dijo que una “niña nefasta” la humilló, algo que la hizo sentir “muy mal”.

“Todos me trataron muy bien, pero de repente tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, no voy a decir el nombre, pero me humilló bien feo… Una niña que no tiene educación, me calló la boca y sinceramente me sentí mal”, expresó.

En redes sociales, se comenzó a especular quién habría sido la persona que trató mal a la regiomontana. Entre los nombres más sonados estaban Odalys Ramírez y Mariana Botas, siendo esta última quien se atribuyó el señalamiento y explotó contra ella.

¿Qué dijo Mariana Botas tras ventilarse la supuesta humillación que sufrió la abuela de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México’?

A través de Instagram, Mariana Botas, quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’, explicó que se había encontrado con doña Lety Guajardo en la gala. En algún punto, conversaron a solas y ella aprovechó para reclamarle sobre los ataques que hizo en su contra antes de su salida del show por su aparente interés por Aldo de Nigris.

Según Mariana, la conversación fluyó de buena manera e incluso ‘la Envinada’ dijo no tener ningún problema con la señora, por lo que no comprende la razón de sus declaraciones.

Mariana Botas “No voy a permitir que me difamen. Se acercó a saludar. Le dije: ‘oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada’ (Me dijo) ‘No, ¿cómo crees? Es que tú dijiste que mi Aldito tenía déficit de atención’. Le dije: ‘sí, no estuvo bien, yo también tengo’, (Me respondió): ‘No, es que ya se está volviendo loco allá dentro…No, fue de broma’ y hasta me dio una palmadita. Le di las gracias y me fui, pero que diga que la insulté y que ponga en sus historias que soy una estúpida y grosera, pues no lo voy a permitir”

La también actriz asegura que, tras lo dicho por Guajardo, ha recibido comentarios insultándola y reiteró que lo único que hizo fue “defenderse”, afirmando que, en ningún momento, ofendió a la mamá de Poncho de Nigris.

“Yo solo me defendí. Ella, mientras estuve dentro, dijo cosas muy feas de mí como ‘desgraciada, deforme’, cosas que sí son insultos, esto es todo. Es todo lo que voy a decir al respecto, fue todo lo que pasó. Me fui y hasta le agradecí que me dijo que ‘qué bonita’ y me fui porque ya me tenía que ir al set. A lo mejor, a la señora no le gustó que le dijera que por qué había hablado así de mí”, concluyó.

Hasta ahora, doña Lety Guajardo no se ha pronunciado ante esta situación y solo ha usado sus redes sociales para destacar el gran amor que le tiene a Aldo de Nigris.

¿Por qué doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, habló mal de Mariana Botas?

A finales de agosto, doña Lety Guajardo se dijo muy molesta con Mariana Botas por haberse negado a devolverle su sudadera a Aldo de Nigris. En redes sociales, la llamó, entre otras cosas, “desgraciada”.

“Que le digan a Mariana que no sea desgraciada. Le está diciendo Aldito que no tiene otra sudadera, que por favor se la regrese, que no tiene otro suéter, que tiene frío y no se la quiere dar. Tiene todo, tiene un carro de 23 mil dólares y todo y quiere la sudadera y el niño tiene frío”, manifestó.

Tras salir de ‘La casa’, Mariana aclaró que ya le había regresado la prenda al influencer, a quien dijo apreciar mucho como un gran amigo.

