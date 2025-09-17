Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, denuncia humillación en La casa de los famosos México ¿Fue Mariana Botas?

La dinámica de congelados en La casa de los famosos México volvió a robarse la atención del público y esta vez no fue por lo que pasó dentro de La casa, sino por lo que reveló una de las invitadas más queridas: doña Lety, la abuela de Aldo de Nigris. La señora se mostró muy emocionada de haber participado en el programa. Sin embargo, minutos después, durante un en vivo en redes sociales, confesó que no todo era color de rosa. ¡Dijo que la humillaron! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue? Aquí te contamos todo.

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Cómo fue el emotivo encuentro de Aldo de Nigris con su abuela en La casa de los famosos México?

El momento más conmovedor de la dinámica de congelados ocurrió cuando Aldo de Nigris vio entrar a su abuela, doña Lety. El exfutbolista permaneció inmóvil como dictan las reglas, pero no pudo evitar que la emoción se reflejara en su rostro al ver a una de las personas más importantes de su vida.

Doña Lety se mostró radiante, saludó a todos los participantes y se acercó con gran cariño a Aldo, compartiendo palabras llenas de orgullo y ternura. Durante su visita le recordó lo mucho que lo quiere y lo feliz que estaba de acompañarlo en esta etapa. Aunque Aldo no pudo responder, el brillo en sus ojos y la sonrisa contenida evidenciaron el profundo significado que tuvo ese instante.

Los demás integrantes de la casa también se emocionaron con la visita, mostrando respeto y complicidad con la abuela del exfutbolista. El público, por su parte, destacó en redes sociales que la aparición de doña Lety fue uno de los momentos más genuinos y entrañables de la temporada, logrando conectar a la audiencia con la parte más humana de Aldo de Nigris.

Reencuentro de doña Lety y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo doña Lety tras su participación en La casa de los famosos México?

Durante la transmisión en vivo, doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, comentó que al llegar al foro se sentó en el lugar de Diego porque le pareció más cómodo, pero ahí se encontró con una persona que, según sus palabras, era “nefasta y grosera”.

“Todos me trataron muy bien, pero de repente tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, no voy a decir el nombre, pero me humilló bien feo (…) una niña que no tiene educación, me cayó la boca y sinceramente me sentí mal” Doña Lety

La abuela de Aldo también contó que Wendy Guevara se dio cuenta de que algo andaba mal y de inmediato la animó, recordándole que estaba ahí para disfrutar la experiencia junto a su nieto. Posteriormente, Marie Claire y Diego también se acercaron para levantarle el ánimo, gesto que agradeció profundamente.

¿De quién recibió malos tratos doña Lety en La casa de los famosos México 2025?

Aunque doña Lety no reveló directamente el nombre de la persona que la hizo sentir incómoda durante su visita a La casa de los famosos México 2025, sus declaraciones fueron suficientes para que en redes sociales se desatara una ola de especulaciones.

En TikTok y otras plataformas, los usuarios señalan principalmente a Mariana Botas como la posible responsable, basándose en fragmentos de videos y comentarios donde presuntamente la actriz habría tenido un roce con doña Lety. Sin embargo, también surgieron menciones hacia Ninel Conde y Odalys Ramírez ya que la abuela del exfutbolista no las mencionó dentro de las personas que la ayudaron a que se sintiera mejor. Hasta ahora, ninguna de las señaladas ha hecho declaraciones públicas, por lo que la identidad de la persona que trató mal a la abuela del exfutbolista sigue sin confirmarse.

