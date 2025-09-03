¿Yetus Prime entra a La casa de los famosos México? Rumores apuntan a un “congelados” con Aldo de Nigris

Los seguidores del reality están convencidos de que Yetus Prime podría aparecer en el esperado “congelados” de La casa de los famosos México 2025. El influencer ya soltó varias pistas y hasta Poncho de Nigris dejó abierta la posibilidad de que este reencuentro con el sobrino de Poncho de Nigris se dé frente a millones de televidentes. ¿El tan esperado momento entre influencers llegará?

¿Qué es la dinámica de “congelados” en La casa de los famosos México 2025?

Durante esta prueba, los habitantes de La casa de los famosos México 2025 deben quedarse completamente inmóviles cuando suena una alarma especial. No pueden hablar, reír, hacer gestos ni moverse en lo absoluto; solo se les permite parpadear. Mientras están “congelados”, entra una persona del exterior, generalmente un familiar, amigo o figura importante para el participante, y puede interactuar con ellos, hablarles, abrazarlos o darles mensajes de apoyo.

Romper la regla de inmovilidad tiene consecuencias. Si un participante se mueve, emite sonidos o reacciona físicamente durante la dinámica, automáticamente queda nominado para la eliminación. Esto ya ha ocurrido en varias ocasiones, como cuando Ricardo Peralta se emocionó al ver a su novio y no pudo evitar moverse y llorar, lo que generó polémica y exigencias de sanción por parte del público

Los habitantes de la casa los famosos México no se podían mover / Canal 5

¿Por qué Yetus Prime y Aldo de Nigris están peleados?

La amistad entre Yetus Prime y Aldo de Nigris parecía inquebrantable. Juntos crearon el pódcast Más allá del fierro, donde hablaban de fitness, experiencias personales y hasta anécdotas familiares, convirtiéndose en una de las duplas más queridas de redes sociales. Sin embargo, todo se fracturó cuando Poncho de Nigris lanzó su propio proyecto: Jalando fierro.

De acuerdo con Yetus, el concepto de este nuevo pódcast,entrevistar famosos en el gimnasio y ponerlos a prueba con dinámicas de fuerza, había sido idea suya. La polémica estalló cuando Aldo decidió unirse al proyecto de su tío, algo que el influencer interpretó como una traición. Desde ese momento, los amigos dejaron de hablarse y los seguidores se dividieron en bandos, generando intensos debates en TikTok e Instagram.

El distanciamiento dolió a los fans, quienes veían a los autodenominados “Asgardianos” como inseparables. Y aunque parecía que no habría marcha atrás, la entrada de Aldo a La casa de los famosos México 2025 cambió el panorama. Los televidentes comenzaron a exigir que la producción llevara a Yetus para un “congelados”, convencidos de que este sería el escenario perfecto para la reconciliación.

¿Por qué crecen los rumores de que Yetus Prime entrará al “congelados” en La casa de los famosos México?

La presencia de Yetus en CDMX ha sido el detonante de los rumores para entrara a La casa de los famosos México. El influencer no solo publicó una imagen desde el avión al llegar a la Ciudad de México, sino que después apareció en un video y dio algunas señales de su posible participación en ‘La casa de los famosos México’.

Este miércoles, Yetus Prime publicó un video en TikTok que dejó a todos con la boca abierta. “¿Qué dice la vibra? CDMX, aquí andamos. ¿Qué pe... con el frío?, literalmente me siento congelado… Se viene el jueves de hombres, de NFL, también el domingo. Se me hace que se nos va a quitar el vacío a los hombres”, dijo mientras usaba sandalias idénticas a las que Aldo porta dentro del reality.

Pero lo que realmente hizo que los fans se ilusionaran fue un adelanto de la entrevista que Poncho de Nigris tuvo con Yetus Prime. En ella, Poncho aseguró que a él sí podrían meterlo al reality por la historia que tiene con Aldo, recordando que Poncho ya no tendría chiste que fuera pues él lo dejó el primer día en La casa de los famosos México, mientras doña Alegría se presentaba en las galas y su mamá y hermana también aparecían en pantalla.

Con estas pistas, todo apunta a que el jueves 4 de septiembre, supuestamente podría darse este esperado encuentro. De confirmarse, sería el primer “congelados” de la temporada, un momento que no solo marcaría a los habitantes, sino que seguramente generará debate en redes sociales.

¿Quién es Yetus Prime y por qué es tan popular en redes sociales?

Arturo González, más conocido como Yetus Prime, es originario de Torreón, Coahuila, y nació el 26 de noviembre de 1998. A sus 26 años ha construido una sólida carrera como influencer fitness, compartiendo rutinas de ejercicio y estilo de vida saludable en Instagram, TikTok y YouTube.

En 2022 participó en Exatlón México como parte del equipo azul, aunque su estancia fue breve, pues salió tras tres semanas. Sin embargo, esa experiencia le abrió la puerta a una mayor visibilidad y le permitió consolidarse como creador de contenido. Su verdadero salto vino con el pódcast Más allá del fierro, donde la mancuerna con Aldo lo posicionó como una figura querida entre las redes sociales.

Tras la polémica con Poncho y Aldo de Nigris, Yetus decidió lanzar un nuevo proyecto titulado Más allá del hoyo, con el que demostró que no depende de nadie para seguir creciendo. Hoy, con millones de seguidores atentos a cada uno de sus pasos, podría protagonizar uno de los momentos más virales de La casa de los famosos México 2025.