Poncho de Nigris y Yetus aparecen juntos tras polémica por pódcast ¡Reencuentro inesperado!

El inesperado encuentro entre Poncho de Nigris y el influencer Yetus sorprendió a todos en redes sociales, luego de que aparecieran juntos en un video que rápidamente se viralizó. La reunión se dio en el marco del apoyo que ambos brindaron a Aldo de Nigris, quien participa en La casa de los famosos México.

¿Qué pasó entre Yetus, Aldo y Poncho de Nigris?

El origen del conflicto se remonta a la etapa en la que Yetus y Aldo de Nigris compartían micrófonos en el pódcast Más allá del fierro, espacio donde se consolidó una amistad que los llevó a trabajar juntos en varios contenidos digitales. Todo cambió cuando Poncho de Nigris lanzó su propio programa llamado Jalando Fierro, nombre y concepto que, según las declaraciones del influencer, habrían sido idea suya.

Las acusaciones de “robo” creativo se hicieron públicas en redes sociales y en transmisiones en vivo, lo que terminó por fracturar la relación de Yetus con Aldo, al considerar que éste se alineó con su tío Poncho. El pleito no pasó desapercibido para la audiencia, que en aquel momento tomó bandos y generó debates constantes en plataformas como TikTok e Instagram.

¡Con el niño no! Doña Lety sale en defensa de Aldo tras la polémica con Yetus Prime. / Redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro de Poncho y Yetus?

El video difundido en la cuenta de Instagram de Poncho de Nigris muestra a los dos caminando junto a Konan Big en un gimnasio. De fondo suena la canción Por ti, de Belanova, tema que recientemente se volvió tendencia por su asociación con momentos virales de La casa de los famosos.

La escena fue interpretada por los usuarios como una señal clara de que los creadores de contenido dejaron atrás sus diferencias. Los comentarios en la publicación reflejan la emoción de los seguidores: desde expresiones como “qué bonito verlos juntos” hasta mensajes que aseguran que se trata de una “reunión esperada en toda Latinoamérica”.

La pregunta que queda en el aire es si Aldo formará parte de este acercamiento o si el distanciamiento continuará, al menos de manera pública.

¿Quién es Yetus Prime?

Arturo González, mejor conocido en redes sociales como Yetus Prime, es un influencer y creador de contenido originario de Torreón, Coahuila, nacido el 26 de noviembre de 1998. Con 26 años, se ha hecho un espacio en el mundo digital gracias a sus publicaciones relacionadas con el fitness, rutinas de entrenamiento y estilo de vida saludable en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Su popularidad se amplió en 2022 cuando participó en la séptima temporada de Exatlón México, como parte del equipo azul. Aunque su estancia en el reality deportivo fue corta, pues salió tras tres semanas de competencia, logró que su nombre comenzara a sonar más allá de internet. Posteriormente, se consolidó en el ámbito digital al convertirse en coanfitrión del pódcast Más allá del fierro, proyecto que compartía con Aldo de Nigris y que rápidamente conectó con el público.

Sin embargo, su relación con los de Nigris se fracturó después de que Poncho lanzara el pódcast Jalando Fierro, el cual Yetus aseguró que era su idea original. Esta acusación de “plagio” provocó la ruptura con Aldo y una serie de declaraciones públicas que marcaron distancia entre ellos. A raíz de esa polémica, el influencer decidió emprender nuevos caminos con un proyecto titulado Más allá del hoyo.

