Aldo de Nigris sufre terrible pérdida por su estancia en La casa de los famosos México; Poncho envía mensaje

Luego de que Aldo de Nigris fue nominado en ‘La casa de los famosos México’ 2026, por primera vez, sus seguidores, así como el mismo Poncho de Nigris, su tío, no tardaron en movilizarse para pedir votos al público y salvar de la eliminación al también conocido como ‘el Niño bien’. Sin embargo, una inesperada pérdida para el influencer desató revuelo en redes sociales. ¿Qué pasó? Te contamos.

Cabe señalar que Aldo de Nigris se ha consolidado como uno de los habitantes favoritos del público en ‘La casa de los famosos México’ 2025. En redes sociales no solo han destacado su gran atractivo, sino que también han aplaudido la supuesta estrategia que lo ha llevado a avanzar en la competencia junto al team Noche.

Aldo de Nigris es el sexto habitante confirmado de “La casa de los famosos México” / La casa de los famosos México Facebook

Te puede interesar: Mariana Botas causa polémica en La casa de los famosos México al decir que Aldo tiene TDA ¿por ignorarla?

¿Qué pérdida enfrentó Aldo de Nigris, tras su nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Luego de que se confirmó que Aldo de Nigris enfrentará a Shiky por la salvación de ‘La casa de los famosos México’, algunos usuarios de redes sociales reportaron que la cuenta de TikTok del ‘Niño bien’ fue cerrada de manera inesperada justo en medio de su nominación.

La reacción fue inmediata: sus seguidores y su equipo no tardaron en exponer que este terrible acto pudo ser, presuntamente, responsabilidad de los detractores de Aldo de Nigris. Sus fans sugieren que buscarían desestabilizar los votos del público para Aldo de Nigris al tumbarle su cuenta de TikTok.

Estos fueron algunos comentarios:

“ Le bloquearon su cuenta de TikTok a Aldo , más puercos no pueden ser, la envidia los corroe, justo en su primera nominación subiendo su video y le hacen esta gatada!!!”,

, más puercos no pueden ser, la envidia los corroe, justo en su primera nominación subiendo su video y le hacen esta gatada!!!”, “Que triste meterse con su trabajo, ojalá aldo pueda recuperar su cuenta de tiktok #LaCasaDeLosFamososMx”



Desafortunadamente banearon la cuenta de Aldo en Tik Tok. Su equipo ya está trabajando para recuperarla. 🫩

Atentas a su Instagram ya que ahí estarán actualizando el estatus de lo que suceda.



(Hermanas mercurials sabemos que ustedes no tuvieron nada que ver) 🖤#LCDLFMX pic.twitter.com/DgUM8ACX0M — Dónde Está Aldo ⋆⭒˚.⋆ (@DondeEstaAldo) August 28, 2025

No te pierdas: Habitantes de La casa de los famosos México escuchan ‘carrito’ del exterior y descubren al cuarto favorito

¿Qué dijo Poncho de Nigris del cierre de la cuenta de TikTok de Aldo de Nigris?

Tras viralizarse que la cuenta de TikTok de Aldo de Nigris fue ‘tumbada’, Poncho de Nigris explotó y señaló que este movimiento sería parte de una “guerra sucia”. ¿De quién?

A través de su cuenta oficial de TikTok, el regiomontano expresó su descontento ante la pérdida momentánea de la red social china de Aldo de Nigris. Sin embargo, dejó claro que ya estaría en búsqueda de solucionar la polémica situación.

“Ya nos enteramos de que le tumbaron la cuenta a Aldito de TikTok. Ya empezó la guerra sucia y con más razón la estrategia la voy a pasar mañana en el canal de difusión que tengo, La Ponchiza”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris reprueba que hayan tumbado la cuenta de TikTok de Aldo de Nigris. / IG: @aldotdenigris

Eso no es todo, De Nigris también exhortó a sus seguidores a intensificar su apoyo en las votaciones para respaldar a su sobrino.

“Full votos a Aldito, con más razón. Acuérdense que es como una final adelantada: si tienes 10 votos, 6 van a Aldito y los otros 4 se reparten uno por uno al team Noche. Pero full votos, aunque los grupillos que se están formando le quieran pegar”, agregó.

Así lo dijo Poncho de Nigris:

Mira: ¡La casa de los famosos México esta que arde! Balconean a Aldo de Nigris: “Trae preservativos”

¿Por qué le cerraron la cuenta de TikTok a Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México?

Tras el revuelo que generaron las declaraciones de Poncho de Nigris, tío de Aldo de Nigris, algunos usuarios no tardaron en indagar qué fue lo que realmente pasó con la cuenta de TikTok del ‘Niño bien’. En medio de las especulaciones, Wendy Guevara dio a conocer qué sucedió.

En uno de los videos de TiKTok en los que reprobaron que le tumbaron la cuenta a Aldo, Wendy Guevara comentó que el usuario de TikTok del joven influencer fue bloqueado por compartir videos de ‘La casa de los famosos México’, ya que este contenido cuenta con derechos exclusivos.

“Es porque suben clips de ‘La casa de los famosos’ y recuerden que eso tiene derechos, a mí me pasó igual”. Wendy Guevara

Wendy Guevara explica por qué le bloquearon su cuenta de TikTok a Aldo de Nigris / IG: @ponchodenigris / @aldotdenigris

Al momento, la cuenta de TikTok de Aldo de Nigris, la cual llegó a la cantidad de 2 millones de seguidores, ya se encuentra activa, lo cual fue celebrado por todos los seguidores del habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025.