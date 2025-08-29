Poncho de Nigris sortea premio exclusivo con Aldo de Nigris para salvarlo en La casa de los famosos México

Poncho de Nigris causó revuelo tras las nominación de Aldo de Nigris. Para evitar que su sobrino de 26 años, abandone “La casa de los famosos México”, el regio lanzó una rifa muy especial que involucra una experiencia de impacto con su sobrino. ¡Te contamos de qué se trata y cómo entrarle!

Poncho de Nigris reacciona a nominación de Aldo de Nigris

Como Aldo de Nigris no había sido nominado en las primeras cuatro semanas de “La casa de los famosos México”, Poncho comentó en un live que creía que esta semana no se salvaría. Y, efectivamente, así fue.

“Hoy sale nominado el sobrino así que listos para el apoyo con todo !!! Al rato mandamos la artillería”, expresó minutos antes de que se anunciara su nominación.

También pidió votos para Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito y Aarón Mercury, quienes conforman el cuarto Noche."¡Los veo en Instagram! ¡Ahora sí a mover a los mexicanos y latinos! ¡Votos masivos! ¡Puro Aldo y puro Team Noche, uno por uno!”, escribió en su cuenta de threads.

Poncho compartió un video donde, acompañado de su hijo, pidió a los usuarios apoyar a Aldito en la próxima gala de eliminación.

Aldo de Nigris y Abelito suite

¿Cómo funciona la rifa organizada por Poncho de Nigris para cenar con Aldo?

La estrategia de Poncho no es casualidad. Según declaró, él y su sobrino ya habían planeado esta dinámica antes de que Aldo de Nigris ingresara al reality:

“La idea era organizar una rifa exclusiva para que un afortunado seguidor pueda compartir una cena privada con él, justo después de que termine su participación en el programa”.

El procedimiento para participar aún no es revelado por Poncho de Nigris. Sin embargo, se intuye que los fans de Aldo de Nigris deben votar para asegurar que él permanezca en el reality, pero de acuerdo con el regio, el ganador tendrá la oportunidad de convivir con el concursante en un espacio privado, mientras que los clubes de seguidores ya se han organizado para maximizar los votos y mantener a Aldo dentro de la competencia.

El video compartido por Poncho se volvió viral casi de inmediato, sumando miles de interacciones y posicionando nuevamente a la familia De Nigris como tendencia en redes sociales.

Vamos a sacar un ganador de este canal de difusión para una cena o comida con Aldito. Prometido ! Ahí se va hacer toda la estrategia. #LaCasaDeLosFamososMx3 la ponchiza! Las poncholovers, las ponchitas y team infierno !!! Los veo en Instagram 🔱🤟🏻 pic.twitter.com/kKdFG22VjM — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 28, 2025

¿Cuándo y dónde será la cena con Aldo de Nigris para el ganador de la rifa?

Según informó Poncho de Nigris, el afortunado o la afortunada asistirá a la cita en el jardín de una de las sucursales de La postrería, la misma cadena de restaurantes del conductor. Este encuentro se realizará justo después de que Aldo termine su participación en el reality, ofreciendo una experiencia única para sus seguidores.

Por primera vez desde su ingreso, Aldo fue nominado para salir de “La casa de los famosos México”, recibiendo votos de Shiky, Elaine Haro y Dalílah Polanco, lo que sumó un total de cinco puntos en su contra. Sin embargo Poncho de Nigris ha mostrado su apoyo a su sobrino desde el día uno y en este momento refuerza en redes sus mensajes pidiendo apoyo para el joven, que se ha convertido en uno de los favoritos del público.

