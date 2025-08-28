La casa de los famosos México: Aldo de Nigris y Mariana Botas duermen juntos ¿acurrucados?

Mariana Botas y Aldo de Nigris se convirtieron en el centro de los comentarios de “La casa de los famosos México” tras quedarse dormidos juntos en los sillones del patio.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones dentro de la casa, en especial de parte de Abelito y Shiky, quienes no dudaron en dar su opinión sobre lo ocurrido.

El momento sucedió mientras los habitantes disfrutaban de una tarde tranquila en el jardín. Mariana, habitante del cuarto Día, compartía espacio con Mar Contreras, “el Guana”, Elaine Haro y Aldo de Nigris. Sin embargo, lo que parecía un descanso común sorprendió a todos cuando ella se quedó dormida recargada en el exfutbolista, quien también tomaba una siesta.

La cercanía entre ambos despertó rumores de una posible química y molestó a otros participantes, particularmente a Abelito, que fue el primero en señalar las actitudes de Mariana frente a Aldo.

Funan a Mariana Botas por “diagnosticar” a Aldo de Nigris con TDA / Instagram

¿Qué dijo Abelito sobre que Mariana Botas y Aldo de Nigris durmieron juntos?

En la cocina, Abelito no pudo evitar comentar lo que había visto. Según él, Mariana “se le recargó mucho” a Aldo de Nigris e incluso insinuó que ella quería estar en sus brazos.

Ante esto, Shiky opinó: “Prefiere estar jugando con los niños, que estar en la suite… Tiene la suite toda entregada”.

Abelito bromeó con Shiky sobre lo mucho que le molestaba que, teniendo la suite para descansar, Mariana Botas prefiriera dormir recargada en Aldo de Nigris

“Casualmente, teniendo toda la casa para acostarse, fue a dormir a lado de Aldo. Me pidió un cojín para que no se le cansara el brazo a Aldo. Estaba insinuando dormir en sus brazos”, expresó Abelito.

Abelito también cuestionó por qué Mariana, teniendo su cama y más comodidades, prefería dormir incómoda en el sillón junto al sobrino de Poncho de Nigris. Para él, la actriz ignoró incluso la indirecta de Aldo cuando éste comentó que “se estaba cansando”.

Mariana Botas y Aldo de Nigris se quedaron dormidos muy juntitos en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Mariana Botas y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Mariana Botas simplemente se quedó dormida durante una convivencia grupal y terminó recargada hacia Aldo. Aunque Mar Contreras y Elaine Haro también estaban cerca, ninguna de ellas opinó al respecto.

Fueron Abelito y Shiky quienes interpretaron el momento como un acercamiento más íntimo de lo normal.

Shiky, por su parte, se mostró inconforme con la actitud de Mariana, asegurando que ella pudo elegir descansar junto a Guana, pero optó por Aldo.

“Qué mala suerte tuve que me tocara ella. Tiene el cojín de su amigo de 18 años de amistad “el Guana” y el de Aldo, pero tenía que estar con Aldo”, comentó con molestia.

Así surgió el shippeo entre Aldo de Nigris y Mariana Botas en La casa de los famosos México

Fue a partir de la segunda semana cuando algunos internautas comenzaron a notar que Aldo de Nigris y Mariana Botas se llevaban muy bien. Los fans comentaron que Aldo parecía buscar acercamiento con la actriz: incluso se le veía cantando con ella en el baño o pidiéndole ayuda para ajustarse los botones de su traje durante las galas.

Todo se intensificó cuando Mariana Botas pidió prestada a Aldo su sudadera para dormir porque tenía frío en su cuarto. Aldo le prestó la sudadera. Este sencillo acto fue suficiente para que en cuarto Día surgieran sospechas de que podría haber algo más que amistad entre ambos.

Este gesto desató comentarios entre los compañeros en cuarto Día, como Elaine Haro y Priscila Valverde, quienes sospechaban que Aldo podría sentir algo por Mariana, debido a que el regiomontano suele ser bastante reservado con las demás habitantes. Mariana, sin embargo, aclaró que el intercambio no tenía ningún trasfondo especial.

Los usuarios en redes bautizaron la pareja como “Marialdo”, usando el hashtag en TikTok, Twitter e Instagram para compartir videos en los que aparece alguna interacción entre ellos.

