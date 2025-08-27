La casa de los famosos México: Facundo despotrica contra Mariana Botas, ¿el fin del team Día?

La quinta semana de ‘La casa de los famosos México 2025’ arrancó con todo. Luego de que ‘el Guana’ “traicionara” al team Noche, Facundo despotrica contra Mariana Botas; algo que, para muchos, podría significar no solo el fin del team Día, también el final de las alianzas por cuartos.

Facundo / Redes sociales

¿Qué dijo Facundo sobre Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante una plática con algunos de sus compañeros del equipo Día, Facundo comenzó a reflexionar sobre el motivo por el que el cuarto Noche, aparentemente, es más unido, llegando a la conclusión de que se debe a que todos se llevan muy bien.

Y es que el cómico señaló que con casi todos tiene una conexión especial, excepto con Mariana Botas, a quien describió como una persona “buena onda”, pero con quien no ha logrado formar una amistad desde que ingresaron a ‘La casa’.

“Lo que hace un cuarto unido es que se lleven bien los del cuarto, pero yo me encuentro, quiza, a Mariana Botas en el jardín y no tengo mucho en común” Facundo

El conductor reiteró que ha sentido una mayor unión con algunos integrantes de Noche, ya que tienen un humor muy similar al suyo, a diferencia de lo que siente cuando convive con Botas.

“Con Aldo le digo: ‘Se me acaba de ocurrir una idea, organicemos un derby de bateo’. Y el güey se prende conmigo de: ‘Ah, sí, se me ocurre esto y esto’. Que me da igual que me dé dos puntos. Están unidos porque se llevan muy bien”, manifestó.

Su argumento fue respaldado por Shiky, quien aseguró entender que, de cierta forma, Noche ha logrado una especie de “hermandad”.

➖FACUNDO dice que se ABURRE con MARIANA BOTAS 😳… pero parece que ya se le olvidó que cuando armó el cuarto, ¡fue la PRIMERA que eligió por encima de todos! 🤔🔥#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/S14sxZgPNK — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 26, 2025

¿Qué dijo Mariana Botas sobre la opinión de Facundo en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Mariana Botas no escuchó lo dicho por Facundo. Sin embargo, el comentario del comediante solo es el reflejo de los problemas que han tenido en las últimas semanas. Hace tan solo unos días, la actriz le reclamó por “haberla humillado”.

Luego de que el conductor dijera algo de su aspecto físico, Mariana lo encaró y le expresó que sus palabras le molestaron un poco.

Mariana Botas “Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad? Me hundiste”

El también comediante no solo se negó a disculparse, sino que también intentó aligerar lo ocurrido diciéndole que todo había sido una broma y que la “planosidad” no le quitaba lo bonito o inteligente.

Aunque después solucionaron las cosas y la convivencia entre ellos siguió con normalidad, muchos consideran que, a partir de ese momento, las cosas ya no volvieron a ser iguales entre las celebridades.

Team Día de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué pasará con el team Día y Noche de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde hace días, ya se empezaba a notar una división entre los cuartos Día y Noche de ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, los fans notaron que, desde que Elaine y Guana intercambiaron de habitación, dicha ruptura es más evidente.

Y es que mientras Elaine ya dejó claro que sigue siendo parte de Día, Guana decidió dejar atrás a Noche y aliarse con sus nuevos compañeros. Cabe mencionar que Facundo ya había dicho que quería jugar de manera individual.

De igual forma, Alexis Ayala, quien pertenece a Noche, mencionó que, a partir de la próxima semana, ya no se “tentará el corazón” a la hora de nominar, dejando abierta la posibilidad de votar por sus compañeros de habitación. ¿Será?

