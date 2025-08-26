Wendy Guevara vs Ninel Conde; la Perdida no se guarda nada, tras comentario ‘transfóbico': “Ardida”

Ninel Conde, tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, sigue envuelta en la polémica. En esta ocasión, ‘el Bombón asesino’, causó revuelo por sus recientes comentarios en contra de ‘las Perdidas’, así como las declaraciones que fueron consideradas en redes sociales como “transfobicas”. ¿Por el triunfo de Wendy Guevara en ‘La casa de los famosos México’? ¡La influencer le responde!

Wendy Guevara no se ha quedado callada con respecto a las polémicas declaraciones de Ninel Conde, quien ha estado envuelta en la controversia desde su eliminación de ‘La casa de los famosos México’. Ahora, la líder de ‘las Perdidas’ no dudó expresar su postura sobre los comentarios de la actriz que fueron atribuidos en su contra en redes sociales.

Ninel Conde y las perdida estuvieron envueltas en una guerra de declaraciones / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Ninel Conde sobre Wendy Guevara y su trinfo en ‘La casa de los famosos México’?

En una transmisión en vivo, Ninel Conde, ‘el Bombón asesino’, expresó su inconformidad tras la eliminación de Priscila Valverde de ‘La casa de los famosos México’. Consideró que la modelo aportaba mucho más al programa que otros concursantes. Además, aseguró que el público tiene una postura “en contra” del team ‘Día’.

De acuerdo con Ninel, el único fallo de los integrantes de ese equipo es haber estado “en el cuarto equivocado”, ya que en el cuarto Noche se encuentra Abelito, uno de los participantes considerados como de los más queridos por la audiencia.

¿Ninel Conde despotricó contra Wendy Guevara? / Redes sociales

Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fueron sus palabras con respecto a los ganadores de ‘La casa de los famosos México’. La actriz puntualizó que “ninguna mujer” había ganado el reality en su edición mexicana.

“Y es que ‘La casa de los famosos México’ nunca ha sido ganada por una mujer. Yo creo que, en esta ocasión, no va a ser la excepción. Hay una tendencia muy marcada”. Ninel Conde

Aunque Conde no mencionó directamente a Wendy Guevara, usuarios en redes sociales no tardaron en considerar que fue un comentario polémico. Incluso, lo consideraron como “transfóbico”, dado que no consideró a ‘la Perdida’ como una ganadora mujer del reality.

Las declaraciones de Ninel Conde generaron gran revuelo y dividieron opiniones en redes sociales. Mientras algunos consideraron que sus palabras fueron una “falta de respeto hacia Wendy Guevara”, la primera mujer trans en ganar este reality, otros señalaron que “no dijo ninguna mentira”.

¿Qué le respondió Wendy Guevara a Ninel Conde sobre su comentario transfobico?

Como era natural, Wendy Guevara no tardó en responder a polémicas palabras de Ninel Conde. Aunque ‘el Bombón asesino’ no la mencionó directamente, sí quiso externar su punto con respecto a sus declaraciones.

A través de un live en sus redes sociales, la líder de ‘las Perdidas’ dejó claro que no “pelearía” con la actriz. Incluso, señaló que Ninel, supuestamente, estaría “ardida” por haber sido eliminada de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

“Yo escojo mis batallas. Yo me pelearía con ‘Mayito’ o con Maripily,mi comadre que ella ganó una Casa de los Famosos, con Ivonne Montero… o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos. Entonces, la verdad, yo así no me peleo, yo con alguien que me sume vistas, que me haga viral”. Wendy Guevara

“Cuando andan diciendo esas cosas, las andan cancelando a las artistas, hay chicas de la comunidad trans que se consideran mujeres y las respeto, yo sí me gusta que me respeten, yo no me considero una mujer 100 por ciento”, agregó.

Wendy diciendo que se pelearía con Mayito, con Maripily o con Ivonne Montero… ósea con ganadores y que no va a estar peleando con perdedores ardidos que creen que van a levantar el evento con 1,200 conectados 🫰🏼 pic.twitter.com/7Uh1mNEL8r — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) August 26, 2025

¿Wendy Guevara considera que Ninel Conde miente sobre su apoyo a la comunidad LGBTIQ+?

Wendy Guevara también comentó que hay celebridades que, aunque públicamente se muestran como defensoras de la diversidad, en realidad esconden conductas transfóbicas, lo que fue considerado como un ‘dardo’ a Ninel Conde, aunque no la mencionó directamente.

“Pero aguas porque ahí están sus artistas que apoyan, ahí están mamacitas, para que vean. Muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió, pero yo qué puedo hacer, díganselo a ella usando sus palabras de la comunidad y todas tienen su transfobia bien oculta y ahí andan: ‘De chavas, que hermana, que dos tres trucos’. Y ahí andan de transfóbicas, yo creo que esas son las que luego se burlan” Wendy Guevara

La mayoría de los usuarios celebraron las declaraciones de la influencer, dado que ‘el Bombón asesino’ no habría tenido la mejor actitud tras su eliminación del reality.

Por su parte, Ninel Conde no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de Wendy Guevara. ¿Será que hay nuevo pleito?

