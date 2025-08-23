Ninel Conde estalla vs Mar Conteras por sus comentarios a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

Ninel Conde vuelve a generar revuelo en redes sociales tras expresar su opinión sobre la reciente polémica que protagonizaron Mar Contreras y Dalílah Polanco durante la cena de nominados de “La casa de los famosos México”. A pesar de que la intérprete ya no forma parte del reality, su apoyo al cuarto Día se mantiene firme y no dudó en defender a su excompañera Dalílah ante los comentarios de Mar.

La controversia surgió luego de que ambas actrices tuvieran un intercambio de opiniones sobre sus actitudes dentro de la casa, lo que rápidamente generó debate entre la audiencia. La discusión fue tan notoria que usuarios de redes sociales compartieron sus reacciones y opiniones sobre quién tenía la razón en este conflicto.

Ninel Conde arremete contra Mar Contreras tras comentarios a Dalilah Polanco / Captura de pantalla/redes

¿Qué le dijo Mar Contreras a Dalilah Polanco en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025?

Durante la cena de nominados de ‘La casa de los famosos México’, los participantes tuvieron que revelar a quién no extrañarían en ‘La casa’ y las razones de su decisión. Mar Contreras no dudó en expresar su descontento con Dalílah Polanco.

“Yo a Dalilah, por el control, de tener controlado todo. Me gana como por diez rayitas. Yo vine a relajarme y a liberar ese control que de cierta manera tengo en mi casa. Y te veo y digo: ‘No ma..., espero que mis hijos no me vean así, porque sí la estoy cag... cab...’”, comentó Contreras, señalando que la actitud de Polanco le resultaba demasiado dominante dentro del grupo.

¿Cómo respondió Dalilah Polanco a Mar Contreras en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025?

Dalílah Polanco, por su parte, no se quedó callada y devolvió las palabras a Contreras, aclarando que, aunque reconoce ciertas similitudes entre ambas, no se siente identificada con las críticas que hace Mar en algunos momentos.

“No te extrañaría nada porque eres igual a mí. Yo tengo en la cabeza lo que quiero que pase y lo que no quiero que pase. La tuya (neurosis) es iracunda y lo tratas de contener porque es con lo que estás luchando. La mía es nerviosa y lo trato de contener porque es con lo que estoy luchando. Entonces créeme, somos iguales. No te extrañaría porque me quedaría yo, y soy un pedazo de mar”, contestó Polanco.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre la discusión de Mar Contreras y Dalílah Polanco en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025?

Ante la discusión de sus excompañeras en La casa de los famosos México, Ninel Conde no dudó en intervenir desde su cuenta de Instagram, defendiendo a Dalílah y criticando la actitud de Mar en uno de los videos virales que difundieron sobre la guerra de declaraciones entre ambas actrices.

“No es de pensar y de observar que la señora (Mar) tiene problemas con todas las mujeres. Cuando todas coinciden, no será que la que no sabe hacer equipo con mujeres es la que se victimiza con los hombres. No sé cómo fue”, expresó la intérprete en un comentario de Instagram.

Además, ante quienes cuestionaron su postura en redes, Conde agregó: “Díganselo a la señora (Mar) por favor, y a todas las que atacan a las niñas de cuarto Día. Dejemos ya la doble moral de chavas”.

Y en referencia a la manera de manipular que, según ella, tiene Mar Contreras, concluyó: “Manipula a los hombres y a la audiencia con sus lágrimas de cocodrilo”.

