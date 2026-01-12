Ninel Conde opina del físico de las mujeres y ¡se le van encima! ¿Qué dijo?

Ninel Conde, conocida como ‘Bombón asesino’, se colocó en el centro de la polémica luego de que en redes sociales se volvió viral un comentario que realizó sobre el físico de las mujeres, el cual generó reacciones divididas entre usuarios y seguidores. La declaración, hecha durante una reciente interacción pública, abrió un debate en plataformas digitales, donde el tema fue retomado y cuestionado por distintos sectores, dando pie a una discusión sobre los mensajes que se comparten desde figuras públicas.

Ninel Conde cambió el color de sus ojos.

Ninel Conde se cambia el color de ojos

Ninel Conde compartió en octubre de 2025 que se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos, un procedimiento que, según explicó, llevaba tiempo considerando. A través de sus redes sociales, la cantante habló del proceso y de la decisión personal que la llevó a dar este paso, el cual documentó desde el momento previo hasta después de la intervención.

La intérprete señaló que su elección estuvo basada en la armonía con su tono de piel y cabello, además de la experiencia que ha observado en colegas que ya se habían realizado el mismo procedimiento. De acuerdo con lo que contó, ver resultados positivos en personas cercanas fue clave para animarse a concretar el cambio.

“Lo he estado pensando mucho tiempo, he visto a colegas que han quedado maravillosa. Estoy emocionada nerviosa, es un cambio”, expresó Ninel Conde en un video que publicó en sus redes sociales oficiales, donde también habló de las emociones que le generó entrar al quirófano.

Tras la cirugía, la cantante explicó por qué se decidió específicamente por el tono verde olivo y no por otras opciones que también consideró. “Verde olivo porque queda bien con mi tono de piel y cabello, he visto resultados hermosos y naturales. Estoy recién saliendo de la cirugía del cambio de color, miren esta belleza de ojos, no puedo creer lo natural que se ve, me encanta el color”, comentó.

Finalmente, detalló que el proceso de elección no fue inmediato, ya que analizó distintas posibilidades antes de tomar la decisión final. “Estaba dudando entre si grises, verde olivo o verde jade, pero nos quedamos con el color verde olivo”, concluyó.

Ninel Conde es criticada por sus cometarios por el físico de las mujeres.

Ninel Conde habla sobre el físico de las mujeres y responde a las críticas

Ninel Conde volvió a crear polémica tras referirse al físico de las mujeres y a los señalamientos que ha recibido a lo largo de su carrera. La cantante habló desde su experiencia personal y explicó su postura frente a las decisiones estéticas, así como a los comentarios que suelen surgir en redes sociales.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Ninel Conde abordó la idea de que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo y señaló que, en su caso, las críticas han sido constantes. Según explicó, los señalamientos no son algo nuevo para ella y forman parte de la exposición pública que ha tenido durante años.

“No hay mujeres feas, sino sin presupuesto. Cada quién puede hacer con su cuerpo un carnaval y siempre he sido blanco de ‘Vamos a criticarla por lo que se hace’”, expresó la cantante, al referirse a los juicios que suelen hacerse sobre las decisiones estéticas de las mujeres.

Posteriormente Ninel Conde se refirió a los comentarios recientes relacionados con su apariencia y aclaró que las críticas no influyen en sus decisiones personales. “Es que no están soportando que se me ven increíbles los ojos porque quedan súper naturales, hay que ir con el doctor correcto. El rollo es conmigo”, concluyó la actriz y cantante.

Ninel Conde, cantante y actriz.

Ninel Conde es criticada por su comentario hacia las mujeres

Ninel Conde fue criticada por sus declaraciones sobre el físico de las mujeres. Tras compartir su postura, algunos usuarios respondieron con comentarios que se difundieron ampliamente en distintas plataformas, donde expresaron su desacuerdo con lo dicho por la cantante.

Las opiniones surgieron principalmente en espacios digitales, donde internautas retomaron el tema de las cirugías estéticas y el paso del tiempo. Los mensajes reflejan distintas posturas sobre la imagen, el envejecimiento y las decisiones personales relacionadas con el cuerpo, mismas que fueron dirigidas directamente a Ninel Conde tras sus declaraciones públicas:



“Esta señora va de mal en peor con tantas cirugías que se ha hecho, ella cree que se ve bonita, pero no, mejor acepta tu edad, la belleza no es eterna. Mejor acepta envejecer al natural”

“Todos son iguales adictos a la cirugía. Critica a los pobres jaja”

“Y sigue haciéndose cosas en la cara Ninel, va a quedar como Lyn May”

“Gracias a Dios no tengo presupuesto”

“De lo que me ha salvado la pobreza”.

