Actriz de ‘Macario’ se quitó la vida, dejó una carta y días después hallaron su cuerpo: ¿advirtió a su familia?

Luego de que se hiciera viral la historia de Marina Camacho, la actriz vinculada a la dinastía Aguilar que fue asesinada brutalmente por sus vecinos, en redes comenzaron a indagar más casos trágicos dentro del espectáculo mexicano. Y así volvió a salir a la luz uno que sigue estremeciendo al cine nacional: el de Pina Pellicer, la estrella de Macario cuya vida terminó de forma devastadora.

La historia de Pina Pellicer continúa conmoviendo al público porque, a diferencia de Marina Camacho, su tragedia no fue un crimen, sino una batalla interna que enfrentó en silencio. La actriz que brilló en Macario y que incluso conquistó a Hollywood decidió quitarse la vida cuando su carrera parecía imparable. Tenía solo 30 años, reconocimiento internacional y la admiración de directores legendarios, pero en lo más íntimo libraba una lucha desgarradora contra una severa depresión que nadie supo dimensionar a tiempo.

¿Cómo murió Pina Pellicer y qué se encontró en su departamento en la Condesa?

La muerte de Pina Pellicer ocurrió en diciembre de 1964, dentro de su departamento ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México. La actriz había comentado a conocidos que viajaría a Cuernavaca, pero nunca salió de casa. Esa versión fue parte de un plan cuidadosamente pensado para no levantar sospechas inmediatas.

Salomón Leiter, su mejor amigo fue quien luego de días de no tener contacto con la actriz, y haber recibido una inquietante carta que pareciera una despedida, intentó comunicarse con ella sin éxito. Alarmado, acudió al departamento acompañado por su representante. La portera confirmó que no la había visto salir desde hacía varios días. La preocupación se convirtió en certeza cuando decidieron forzar la entrada.

El cuerpo de la actriz fue hallado recostado sobre su cama, vestida con una pijama de seda blanca. El departamento estaba en completo orden. No había señales de violencia ni desorden. De acuerdo con reportes periodísticos de la época, se encontraron frascos vacíos de barbitúricos y un vaso con residuos de sustancias químicas. Todo apuntaba a una sobredosis.

¿Qué decía la carta de despedida que dejó Pina Pellicer a su mejor amigo y le llego días después de suicidarse?

La carta de despedida de Pina Pellicer es, hasta hoy, uno de los documentos más estremecedores del espectáculo mexicano. En sus últimas horas, la actriz decidió escribirle a su amigo más cercano, el actor Salomón Leiter.

Ese mensaje reveló lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a nombrar: Pina Pellicer llevaba años librando una severa depresión, silenciosa, oculta tras el éxito, la belleza y la mirada dulce que había conquistado tanto al público como a directores legendarios:

Pina Pellicer “Querido Chalo: Sé que entenderás perfectamente mi cansancio, ya no tengo fuerzas.”

En otro fragmento escribió:

“Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total; creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren, pero no puedo más. Pina”. Pina Pellicer

Su hermana, la escultora Ana Pellicer, años después confirmó lo escrito y resumió su vida con una frase demoledora: “nunca tuvo el amor y nunca pudo ser totalmente feliz”. También declaró: “Pina vivió muy poco; fue una actriz magnífica, con una belleza singular, pero con una tristeza y melancolía tremendas. Hizo grandes cosas en cinco años, pero dejó una huella”

¿Quién fue Pina Pellicer y por qué fue tan importante en el cine mexicano?

Pina Pellicer no soñaba inicialmente con la actuación. Estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su paso por el teatro universitario cambió su destino. Formó parte del movimiento cultural “Poesía en Voz Alta”, donde desarrolló una presencia escénica que pronto llamó la atención.

Su talento cruzó fronteras cuando participó en One-Eyed Jacks, dirigida y protagonizada por Marlon Brando. Esa experiencia en Hollywood confirmó que su proyección internacional era real.

En México consolidó su prestigio con Días de otoño, bajo la dirección de Roberto Gavaldón. Su actuación fue aplaudida por la crítica, que destacaba su sensibilidad, mirada melancólica y una fuerza interpretativa poco común. Incluso trabajó en la serie La hora de Alfred Hitchcock, proyecto vinculado al legendario Alfred Hitchcock, quien admiraba su talento.

Su carrera duró apenas cinco años y participó en solo siete películas. Sin embargo, su legado permanece como uno de los más intensos y trágicos del cine mexicano.