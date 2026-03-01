Patricia Valenzuela queda herida por explosión tras fuga de gas; muestra quemaduras y su depa destruido: FOTOS

La actriz Patricia Valenzuela vivió uno de los episodios más impactantes de su vida luego de que su nuevo departamento explotara por una acumulación de gas. El accidente, ocurrido a finales de enero, le dejó quemaduras de segundo grado en el rostro y las piernas, apenas días después de haberse mudado con ilusión a su nueva vivienda.

Entre llamas, dolor y desesperación, la intérprete aseguró que pensó que no saldría con vida. Su testimonio, compartido en Instagram junto a un VIDEO que estremeció a sus seguidores, no solo revela el drama que enfrentó, sino también el mensaje de fe y resiliencia que ahora busca transmitir.

En redes sociales, figuras como Tammy Parra, Its Mich y Shiky reaccionaron con mensajes de apoyo y admiración ante la fortaleza que ha mostrado tras el accidente.

¿Qué le pasó a la actriz Patricia Valenzuela y cómo sobrevivió a la explosión en su departamento?

La explosión en el departamento de Patricia Valenzuela ocurrió tan solo un día después de mudarse. La actriz explicó que todo cambió en cuestión de segundos cuando una acumulación de gas provocó una fuerte detonación que desató un incendio dentro de su vivienda.

En su relato, escribió: “Que el dolor te haga recordar que estás vivo”.

Y detalló el momento de terror que vivió: “Esa fue la frase que me repetía, temblando del dolor mientras la ansiedad y el susto me consumían. Antier, me mudé a un nuevo departamento, estaba muy ilusionada y muy feliz, ayer en cuestión de segundos todo cambió, hubo una explosión. Yo solo recuerdo verme envuelta en llamas, y aunque todo fue muy rápido pude sentir el fuego recorriendo mi cuerpo”.

La actriz describió la escena como desesperante: “Corría y el fuego me perseguía, fue muy desesperante. En medio de eso, yo solo pensaba: ‘me voy a morir, no, no, no, no, por favor, no me quiero morir’”.

Las quemaduras de segundo grado en su cara y piernas cambiaron su imagen física de manera inmediata. Sin embargo, los médicos confirmaron que, pese a la gravedad del incidente, su vida no estuvo en riesgo una vez que recibió atención oportuna.

¿Por qué explotó el departamento de la actriz Patricia Valenzuela? La fuga de gas que casi termina en tragedia

De acuerdo con la propia Patricia Valenzuela, el origen del accidente fue una llave de gas abierta correspondiente a una conexión destinada a una secadora que no estaba instalada.

La actriz explicó: “En algún momento, no se sabe si por antiguos arrendatarios, pintores otra persona, la llave de la secadora quedó abierta, y como no había ninguna secadora conectada, el gas comenzó a escapar. Me di cuenta por el olor y avisé al arrendador. Él fue y cerró la llave, pero para ese momento ya se había acumulado mucho gas dentro del departamento”.

Aunque la fuga fue detectada, el gas ya se encontraba concentrado en el interior del inmueble. Patricia reconoció que cometió un error que pudo costarle la vida:

Patricia Valenzuela “Por ignorancia, cometí el error de no salirme del lugar. Aproximadamente media hora después, algo provocó una llama, no se sabe exactamente qué, porque cuando hay gas acumulado cualquier chispa puede detonarlo y al haber tanto gas, el fuego se propagó por todo el departamento”.

Los bomberos que acudieron al lugar quedaron sorprendidos de que el inmueble no explotara por completo. Según la actriz: “Los bomberos no se explican cómo el departamento no explotó por completo por la cantidad de gas que había. No se explican cómo mi ropa me cubrió en lugar de incendiarse, fue un milagro, todos lo decían, yo lo sabía”.

¿Cuál es el estado de salud de Patricia Valenzuela tras la explosión y sus quemaduras?

La recuperación de Patricia Valenzuela ha sido física y emocional. La actriz confesó que al verse por primera vez tras el accidente quedó impactada:

“Hoy me miro al espejo y no me reconozco, ayer, la primera vez que me vi, fue shockeante, lloré mucho, pero entonces recordé que estoy aquí, que estoy viva, solo que menos superficial, puedo ver, puedo sentir, puedo estar aquí contando esto, y si hoy me atrevo a mostrarme así es porque me siento sumamente bendecida y afortunada de poder hacerlo, estoy viva”.

En medio del dolor, aseguró que siente que tuvo una segunda oportunidad:

“Volví a nacer, tirada en una cama, con la ansiedad y me entregué a Dios. Quiero usar mi testimonio como recordatorio de algo que sabemos pero fácilmente olvidamos. Podemos morir de un segundo a otro, dejemos de gastar nuestro tiempo en banalidades, valoremos la vida, valoremos nuestra salud, valoremos a los que amamos y que nos aman”.

Incluso, fiel a su sentido del humor, bromeó con sus seguidores:

“Si alguien sabe del casting de una actriz quemada, avíseme, estoy lista (...) ya en serio, solo quiero recordarte, vive”. Patricia Valenzuela

¿Quién es Patricia Valenzuela y cuál es su trayectoria como actriz?

Patricia Valenzuela ha construido su carrera principalmente en telenovelas y proyectos de televisión, consolidando su presencia en la pantalla chica. Además, ha participado en diversas obras de teatro, ampliando su trayectoria artística.

En redes sociales mantiene una comunidad cercana de casi 40 mil seguidores, quienes tras el accidente han multiplicado los mensajes de cariño y apoyo. Personalidades del espectáculo no tardaron en pronunciarse.

Tammy Parra escribió: “Gracias por mostrarme que nada te derriba, ni esto. Y doy gracias a Dios por permitirnos tenerte aún aquí. Tienes una misión muy grande”.

Por su parte, Its Mich expresó: “Aún no me creo lo que viviste, y lo que más me asombra es tu energía, tu ánimo y tu valentía. Me pregunto cuál es el aprendizaje de este suceso tan duro y sobre todo me pregunto ¿tenías que vivirlo para impactar a miles de personas? Estás viva Patricia, y doy gracias a la vida, Los Ángeles y todo en este plano por que sigas aquí. Te amo y una vez más de demuestras con actos lo grande que eres, te abrazo a la distancia (no fuerte por qué te lastimo) y estoy contigo”.

Hoy, mientras continúa su proceso de recuperación tras la explosión y las quemaduras, Patricia Valenzuela insiste en que su historia no es solo un accidente doméstico más, sino un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser todo. Lo que comenzó como una mudanza llena de ilusión terminó en llamas, pero también en una segunda oportunidad que, según sus propias palabras, no piensa desperdiciar.