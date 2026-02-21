Banda Clave Nueva sufre accidente en carretera y camión queda totalmente calcinado | VIDEO FUERTE

La Banda Clave Nueva sufrió un accidente mientras transitaba por carretera, según se dio a conocer a través de redes sociales y reportes difundidos por su equipo, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

¡Gran susto! Banda Clave Nueva confirma accidente y agradece estar con vida. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con la Banda Clave Nueva?

La Banda Clave Nueva sufrió un accidente en Dallas, Estados Unidos, luego de que el camión en el que se trasladaban se incendiara mientras circulaban por la zona. El hecho fue dado a conocer a través de publicaciones en redes sociales, donde comenzaron a difundirse imágenes y mensajes relacionados con el percance.

Tras lo ocurrido, integrantes y equipo de trabajo informaron que se encontraban a salvo. El incidente generó preocupación entre seguidores de la agrupación, quienes dieron a conocer los hechos. Al parecer, los integrantes no resultaron lesionados y se encuentran bien.

VIDEO: Así quedó el camión de Banda Clave Nueva tras el accidente. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo la Banda Clave Nueva?

La Banda Clave Nueva compartió un mensaje en sus redes sociales luego del accidente que involucró a su autobús, en el que viajaban junto a parte de su equipo de trabajo. A través de una publicación, la agrupación informó a sus seguidores sobre lo ocurrido y confirmó que, tras el percance, todos se encuentran bien.

“Hoy nos llevamos un gran susto… Nuestro autobús tuvo un accidente, pero gracias a Dios todo el equipo de Banda Clave Nueva y Talent Music Group estamos bien. Lo material se recupera, la vida no. Gracias por estar al pendiente y por tanto apoyo, familia”, escribió la agrupación.

El mensaje fue acompañado por un video en el que se muestra el camión en llamas en medio de la carretera, mientras la policía y la unidad de bomberos estaba en la zona para atender la emergencia.

¿Quién es la Banda Clave Nueva?

Banda Clave Nueva nació el 1 de febrero de 1996 en Mocorito, Sinaloa, bajo la visión de Ramón Verduzco, con el propósito de impulsar una propuesta dentro de la música sinaloense que integrara distintos matices del género. Su primera etapa se consolidó con la voz de Guadalupe “API” Rivera y en 1997 debutaron con el álbum Quiero Ser. Dos años después lanzaron Corazón Espinado (1999), producción de la que surgió el tema “La Reina del Ritmo”, que les dio alcance a nivel nacional. Canciones como “Yo No Creía en el Amor” los llevaron a realizar una gira junto a Banda El Recodo.

En 2001 presentaron el álbum Amigo Mío, integrado por rancheras, cumbias y baladas. Entre 2001 y 2007 participaron en presentaciones junto a figuras como Sergio Vega, El Chapo de Sinaloa y Adán Sánchez. En 2013 retomaron actividad con el tema “Vida de Perros” y en 2014 colaboraron con Saúl El Jaguar en “Al Estilo Mafia”, lo que les valió nominaciones en ceremonias como Premios Bandamax y Premios Lo Nuestro. En 2015 lanzaron el álbum Ya No Vives en Mí, del cual el sencillo “Cuál Adiós” se mantuvo más de diez semanas en el primer lugar en Estados Unidos.

En su etapa actual, la agrupación está conformada por Raymar Antonuel Salas Ríos, originario de Culiacán e integrado el 15 de enero de 2022, y Ángel Martínez Torres, originario de Durango, quien se sumó el 27 de abril de 2022 tras desarrollar su formación musical en Mazatlán. Con esta alineación, Banda Clave Nueva mantiene presentaciones en México, Estados Unidos y Canadá, dando continuidad a su trayectoria dentro del regional mexicano.

