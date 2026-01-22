Mario Bezares sufrió aparatoso accidente y muestra heridas en vivo, ¿abandonará ‘¿Apostarías por mí?’?

Mario Bezares encendió las alarmas durante su participación en ‘¿Apostarías por mí?’. El ganador de ‘La casa de los famosos 2024’ mostró algunas de las heridas que le dejaron un aparatoso accidente que sufrió hace poco, ¿abandona el reality? Esto dijo el comediante.

¿Qué le pasó a Mario Bezares en ‘¿Apostarías por mí?’?

Durante una plática sincera con René Strickler y Salvador Zerboni, el humorista Mario Bezares, ganador de La casa de los famosos México, contó que tenía algunos dolores y mostró una herida que tenía en la rodilla. Por supuesto, sus compañeros, preocupados, le preguntaron qué le había pasado. Incluso le cuestionaron si se había accidentado en alguna de las dinámicas.

Mario explicó que todo ocurrió en el hotel donde los tuvieron encerrados previo a ingresar al reality. Contó que se había caído de una manera “tonta” en una rampa que había en el recinto mientras grababa contenido para sus redes sociales.

“En el hotel… Es que en la parte de abajo que estaba la cancha de tenis había una rampa. (Me caí), pero de la forma más pen…, íbamos a hacer un TikTok, Brenda y yo, me dice ‘pásame esa piedra’” Mario Bezares

Reconoció que había sido su culpa por no fijarse en el entorno, lo que provocó que, en algún punto, perdiera el equilibrio y se le “fuera la pierna”.

“Entonces subo a la rampita, pongo la piedra así, estaba acomodando, volteo y veo el suelo, hago esto (un movimiento), me quedó muy largo casi hago split carajo, el cálculo me falló y esta pierna se fue”, señaló.

Al ver que no había sido nada grave, Strickler y Zerboni se tranquilizaron. Incluso, este último bromeó diciendo que “esos raspones eran de niños”. Ante esto, Mario mencionó que, de niño, solía jugar “a las canicas” y tenía “cicatrices” en las piernas.

¿Mario Bezares y Brenda Bezares abandonan ‘¿Apostarías por mí?’?

Si bien el accidente de Mario Bezares, esposo de Brenda Bezares, no pasó a mayores y no le impide continuar con los retos del reality, muchos se han cuestionado si continuará en ‘¿Apostarías por mí?’. Y es que, hace poco, su esposa Brenda presentó una crisis.

La cantante expresó abiertamente su deseo de salir del reality. Esto, después de las nominaciones: “Le digo (a Mario): ‘Ya me quiero ir’. Imagínate, es la primera nominación y ya se siente”, manifestó.

Si bien después se tranquilizó y ha seguido cumpliendo con los retos del concurso, algunos no descartan la posibilidad de que, en algún punto, la pareja pida su salida, principalmente, por todo el estrés que han enfrentado.

Cabe mencionar que Mario y Brenda se han posicionado como una de las parejas favoritas del concurso. El público ha manifestado su apoyo y desea seguir viéndolos en el reality.

¿Quiénes participan en ‘¿Apostarías por mí?’?

‘¿Apostarías por mí?’ es el nuevo reality de parejas de Televisa. Comenzó el pasado 18 de enero e ingresaron 12 parejas, las cuales son:

Raúl y Laura Molinar

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta y Alejandra

Breh y Franco

René Strickler y Rubí Cardozo

Jim Velásquez y Alina Lozano

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y Medina

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Laysha Pink y Nelson

Mario y Brenda Bezares

Actualmente, hay dos parejas nominadas: Adrián Di Monte y Nuja Amar, así como Jim y Alina. En estos días, se decidirá al tercer dúo en riesgo. Se conocerá a la primera pareja eliminada el próximo domingo 25 de enero.

Se podrá ver a partir de las 9 pm por el canal de Las Estrellas, así como por VIX, plataforma en la que también se puede ver el famoso 24/7.

