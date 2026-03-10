Alexis Vega se distrae con su celular y sufre aparatoso accidente: ¿Qué le pasó al jugador del Toluca? VIDEO

Alexis Vega, delantero del Toluca, sufrió un accidente recientemente sorprendiendo a sus seguidores, ¿qué le pasó al futbolista y cuál es su estado de salud? Te contamos los detalles.

Alexis Vega sufrió un accidente. / Rede sociales

¿Qué le pasó a Alexis Vega tras bajar del autobús del Toluca?

Un momento quedó captado en video durante la llegada del equipo Toluca, cuando Alexis Vega protagonizó un percance al descender del autobús. El futbolista bajaba del vehículo mientras miraba su teléfono celular y, al avanzar sin apartar la vista de la pantalla, terminó chocando contra un anuncio colocado frente a la zona por donde caminaba.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran el instante en que el delantero desciende del autobús y se dirige hacia el área de acceso, concentrado en su celular. En ese momento no se percata del señalamiento que se encontraba delante de él y termina impactándose con la estructura.

El delantero Alexis Vega vivió un momento inesperado al descender del autobús. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Alexis Vega tras accidente?

Después del percance que protagonizó al descender del autobús del Toluca, Alexis Vega continuó con sus actividades sin que se reportaran afectaciones en su estado de salud. El momento, que quedó registrado en video, generó conversación entre aficionados luego de que se difundieran las imágenes del choque contra un anuncio mientras caminaba mirando su celular.

Tras el impacto, el delantero siguió su camino junto al resto del equipo. De acuerdo con lo que se observa en el video que circula en redes sociales, el futbolista se levantó y continuó avanzando, tomando la situación con risas mientras se dirigía hacia el área a la que se dirigía el grupo.

El incidente no pasó a mayores y el jugador permaneció estable después del golpe. La escena continuó compartiéndose en plataformas digitales, donde usuarios comentaron el momento protagonizado por el atacante del conjunto rojo.

Alexis Vega protagoniza accidente al bajar del autobús del Toluca: qué pasó y cómo está. / Redes sociales

¿Quién es Alexis Vega?

Alexis Vega es un futbolista nacido el 25 de noviembre de 1997 en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Se desempeña como delantero y actualmente forma parte del club Toluca, equipo que compite en la Primera División del futbol mexicano. Desde niño mostró interés por el fútbol al participar en torneos locales en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde creció.

Su formación comenzó en las fuerzas básicas del Club Universidad Nacional, aunque posteriormente un visor lo invitó a integrarse a las categorías juveniles del Toluca. Con el conjunto mexiquense pasó por las divisiones sub-17 y sub-20 antes de dar el salto al primer equipo en 2016. Su debut en la Primera División ocurrió el 27 de febrero de ese año en un partido frente a C. F. Pachuca.

En diciembre de 2018, fue anunciado como refuerzo del Club Deportivo Guadalajara para el torneo Clausura 2019. Tras varias temporadas con ese club, en enero de 2024 se confirmó su regreso al Deportivo Toluca Fútbol Club, donde volvió a tener actividad en la liga mexicana y marcó gol en su reaparición con el equipo.

