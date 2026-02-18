Mau Mancera sufre accidente automovilístico, ¿cuál es su estado de salud?: “Aquí me muero”

Mauricio Mancera causó preocupación tras revelar que había sufrido un accidente automovilístico durante la noche del pasado 17 de febrero. Fue a través de redes sociales que el conductor de ‘Sale el sol’ contó su situación, ¿su vida estuvo en riesgo? Esto fue lo que dijo.

Mauricio Mancera / Redes sociales

¿Qué le pasó a Mau Mancera, conductor de ‘Sale el sol’?

Durante los primeros minutos de este 18 de febrero, Mauricio Mancera relató que había chocado, aparentemente, con otro auto en las calles de la Ciudad de México. Si bien aseguró que “todos estaban bien”, denunció el aparente mal servicio de su compañía de seguros.

“Acabo de chocar, afortunadamente todos estamos bien, la lección aprendida es que @MAPFRE_MX no contesta y se tarda 1 hr en llegar sin tráfico y en día de doble no circula. Para que tomen su precauciones”, expresó.

Y es que dijo estar sorprendido por la tardanza del asesor de la compañía, pues, aunque afortunadamente el incidente no pasó a mayores, considera que es vital la rapidez, principalmente, en un caso de vida o muerte.

“Llevó 30 minutos esperando que me contesten en un accidente, qué bueno que no necesito una ambulancia porque aquí me muero” Mau Mancera

El conductor dejó ver que el accidente no pasó a mayores. No obstante, sus fans se mostraron muy preocupados y hasta comenzaron a preguntarse si asistiría a la emisión de ‘Sale el sol’.

Mau Mancera accidente / Redes sociales

¿Mau Mancera asistió a ‘Sale el sol’ tras accidente automovilístico?

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Mauricio Mancera sí asistió a la más reciente emisión de ‘Sale el sol’. Aunque no dijo nada sobre el choque que sufrió, su aspecto dejó más que claro que no había nada de qué preocuparse.

Y es que el presentador no mostró ningún tipo de herida ni tampoco portaba un collarín. Por otra parte, ha usado sus redes sociales para mostrar cómo se encuentra tras el suceso. A través de historias de Instagram, compartió algunos momentos especiales con sus amigos.

Se espera que se dé más información en las próximas horas y así se resuelvan todas las dudas que han surgido desde que se dio a conocer la noticia.

Mauricio Mancera / Redes sociales

¿Quién es Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera Reynoso, mejor conocido solo como Mau Mancera, es un conductor de televisión. Actualmente tiene 42 años. Ha estado activo desde 2006, colaborando en diversos programas importantes como:

El Hormiguero MX

Venga la alegría

Chiflando y aplaudiendo

Un gran día

Hoy

Miembros al aire

Enamorándonos (edición de Imagen Televisión)

También llegó a participar en realities como MasterChef Celebrity. Actualmente es conductor del matutino ‘Sale el sol’, siendo uno de los más queridos por el público.

