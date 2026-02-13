Accidente de Juan Soler y Adriana Fonseca en Acapulco: la camioneta volcó y casi hay tragedia

Luego de que trascendiera que Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar presuntamente sufrieron una agresión armada al convoy donde viajaban se hizo viral la vez que Juan Soler y Adriana Fonseca se volcaron en su camioneta.

Durante finales de los años noventa, Juan Soler y Adriana Fonseca no solo acaparaban reflectores por sus carreras, también por su relación sentimental. Eran jóvenes, exitosos y protagonistas habituales de revistas y programas de espectáculos. Él ya despuntaba como galán y consolidaba su presencia en teatro; ella brillaba en la telenovela Rosalinda, uno de los melodramas más comentados de la época.

Sin embargo, detrás de las alfombras rojas y los foros de televisión, la pareja enfrentaba el mismo reto que muchas figuras del medio: agendas saturadas y poco tiempo para compartir. Por eso, cada espacio libre se convertía en una oportunidad invaluable. Así ocurrió aquel viaje a Acapulco, que prometía descanso, romance y desconexión… pero terminó en una madrugada de terror.

Mira: Juan Soler admite que fue infiel ¿traicionó a Paulina Mercado? “Es parte de la condición humana”

¿Qué ocurrió realmente en el accidente de Juan Soler y Adriana Fonseca en Acapulco?

El 19 de enero de aquel año, la pareja disfrutaba de unos días juntos en el puerto. Todo marchaba con normalidad hasta que llegó la inevitable realidad laboral: Adriana Fonseca debía regresar de inmediato para cumplir con su llamado en Rosalinda. Decidido a aprovechar hasta el último minuto, Juan Soler tomó la iniciativa de llevarla personalmente al aeropuerto durante la madrugada.

Lo que parecía un simple traslado se convirtió en una experiencia límite. En plena carretera, la tranquilidad del trayecto se rompió de forma abrupta. Horas después, el incidente ocuparía titulares y páginas completas en revistas del corazón.

Lee: Paulina Mercado reacciona a la voluntad anticipada y testamento de Juan Soler: ¿no está de acuerdo?

Juan Soler / Redes sociales

¿Cómo fue la volcadura de la camioneta de Juan Soler y Adriana Fonseca que casi termina en tragedia?

Los detalles del percance quedaron documentados en una revista de circulación nacional , que en su momento reconstruyó la escena: “El percance ocurrió el pasado miércoles 20 de enero a las 3 de la mañana cuando Juan acompañado por socio Eduardo Gálvez, el actor Luis Uribe y otros dos amigos Paulino y Santiago, se dirigía al aeropuerto de Acapulco en la carretera Carrizal para dejar a Adriana que en ese día tenía llamado en Rosalinda”.

De acuerdo con el testimonio de la propia pareja, todo sucedió en cuestión de segundos. Un caballo se atravesó repentinamente en el camino. En el intento por evitar el impacto, Juan dio un volantazo que provocó que la camioneta perdiera el control, saliera del camino y terminara volcándose hacia una barranca.

La escena fue descrita como aparatosa. El vehículo quedó prácticamente destruido. Lo que vino después fue una mezcla de confusión, adrenalina y, sobre todo, incredulidad por seguir con vida.

El presentador sufrió múltiples fracturas y posible pérdida de un brazo. / Canva

¿Por qué Juan Soler afirmó que “salieron de milagro” tras la volcadura en Acapulco?

Pese a la magnitud del accidente, el saldo fue sorprendentemente menor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Todos los ocupantes llevaban puesto el cinturón de seguridad, un detalle que resultó crucial.

Juan Soler solo presentó golpes menores, mientras que Adriana Fonseca sufrió una lesión en un pie. Nada que pusiera en riesgo sus vidas. La sensación compartida fue clara: pudieron no contarlo.

“Salimos bien de milagro”, expresó el actor tras el susto, una frase que rápidamente se convirtió en eco mediático.

Por si te lo perdiste: Juan Soler, tras reportarse complicaciones en su salud, firma su voluntad anticipada: “Déjenme partir en paz”

Juan Soler / Redes sociales

¿Qué pasó con la camioneta nueva de Juan Soler después del accidente en la carretera de Carrizal?

Si bien lo más importante fue que todos sobrevivieron, hubo una pérdida material significativa. La camioneta que Juan la había adquirido apenas seis días antes, quedó inservible

El vehículo prácticamente no tuvo oportunidad de “estreno”. Aun así, la postura del actor fue serena frente a lo material. Para él, el desenlace pudo haber sido mucho peor.

Según trascendió en su momento, Juan minimizó la pérdida del automóvil, dejando en claro que lo verdaderamente valioso era haber salido con vida.

¿Quién es Adriana Fonseca?

Adriana Fonseca es una actriz y conductora mexicana, reconocida principalmente por su trabajo en telenovelas durante finales de los 90 y los 2000.

Saltó a la fama por producciones como Rosalinda, donde compartió pantalla con Thalía, además de participar en melodramas muy populares como Amigos x siempre, Mujer bonita y Contra viento y marea. Con el tiempo también trabajó en cine, series y proyectos en Estados Unidos.

Además de la actuación, Adriana Fonseca ha incursionado como presentadora y figura mediática, manteniéndose vigente en el medio del entretenimiento. Es recordada como una de las actrices jóvenes más visibles de su generación en Televisa.