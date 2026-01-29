Paulina Mercado reacciona a la voluntad anticipada y testamento de Juan Soler: ¿no está de acuerdo?

El actor Juan Soler arrancó el año poniendo en orden su vida legal: testamento y voluntad anticipada listos. ¿La razón? La crisis de salud que lo obligó a parar y replantearse todo. Paulina Mercado, su novia, no se quedó callada y reveló cómo se vivió esa etapa “sin vida” entre hoteles, grabaciones y cansancio extremo.

Juan Soler abandona Top Chef VIP por un preinfarto / Redes sociales

¿Por qué Juan Soler firmó su voluntad anticipada tras su crisis de salud?

El exparticipante de Top chef vip Juan Soler, explicó que su decisión no fue impulsiva, sino consecuencia directa de lo que su cuerpo y mente atravesaron durante las grabaciones del reality. El actor confesó que sufrió síndrome de burnout, una fatiga crónica relacionada con el estrés extremo y la falta de descanso.

La carga de trabajo fue tan intensa que tuvo que abandonar el proyecto. Ese momento encendió una alarma personal que lo llevó a reflexionar sobre su salud, su edad y la importancia de dejar instrucciones claras sobre su vida médica.

En ese contexto, dejó muy clara su postura respecto a tratamientos que prolonguen artificialmente su vida. El actor declaró:

“Yo opté, porque a mí no me enchufen, no me revivan, a mí déjenme partir en paz, que la vida es para disfrutarla, para vivirla y no es para que la gente te anda asistiendo”. Juan Soler

Juan Soler en Top chef VIP / Redes sociales

¿Qué dijo Juan Soler sobre su edad y la decisión de hacer su testamento?

Además de la voluntad anticipada, el actor Juan Soler reveló que también redactó su testamento, algo que relacionó directamente con la etapa de vida en la que se encuentra. Lejos de verlo como algo trágico, lo planteó como un acto de responsabilidad.

El actor fue claro al hablar de la conciencia que llega con los años: “Yo creo que todos debemos tener muy en orden la vida, hoy a la edad que tengo, tengo 60 años, acabo de cumplir 60 años y sí te entra la consciencia de que ya no es que te queda un día más de vida, sino un día menos de vida, entonces vas haciendo las cosas como se deben de hacer, septiembre mes del testamento y también de voluntades anticipadas”.

Juan Soler en Top Chef VIP, reality que desató su crisis de salud. / Redes sociales

¿Cómo vivió Paulina Mercado la crisis de salud de Juan Soler y cómo reaccionó a su voluntad anticipada y testamento?

Luego de que se diera a conocer la nota en Sale el sol, llegó la reacción de su novia Paulina Mercado. La conductora, que ha estado a su lado, describió un periodo que fue mucho más duro de lo que se veía desde fuera.

Según relató, la rutina de grabaciones absorbía por completo al actor. El desgaste no solo era físico, también mental y personal. Paulina resumió esa etapa con una frase que lo dice todo:

“Fue una etapa complicada para los dos, vivía en un hotel, iba del hotel a grabar, de grabar al hotel, no tenía vida”. Paulina Mercado

Así fue como reaccionó Paulina Mercado:

¿Qué es la voluntad anticipada?

La voluntad anticipada es un documento legal que una persona firma cuando está en pleno uso de sus facultades mentales. En él, deja establecido que no desea someterse a tratamientos médicos que prolonguen su vida de manera artificial en caso de padecer una enfermedad terminal o incurable.

Este tipo de decisiones buscan respetar la dignidad, la autonomía y los deseos personales ante escenarios médicos complejos. En el caso de Juan Soler, su postura fue clara: prioriza la calidad de vida sobre la prolongación artificial.